LinkedIn declara guerra ao lixo de IA: nova ferramenta permite denunciar posts artificiais e sem autenticidade na rede social

A rede social LinkedIn iniciou uma ofensiva contra o chamado lixo de IA, criando uma ferramenta para que usuários denunciem publicações artificiais e genéricas.

Quem navega pelo LinkedIn certamente já se deparou com textos repetitivos, que parecem ter sido gerados automaticamente sem qualquer toque humano. Esse tipo de conteúdo tem causado frustração entre profissionais que buscam conexões reais.

Para resolver esse problema, a plataforma lançou uma funcionalidade específica que permite sinalizar postagens com a opção de denunciar como lixo de IA. O objetivo é limpar o feed e valorizar quem compartilha experiências autênticas.

Conforme informações divulgadas pela própria rede social, a medida é uma resposta direta à necessidade de manter a qualidade das interações, conforme relatado por Hari Srinivasan, diretor de produto da empresa.

Como funciona a denúncia de lixo de IA

Ao identificar um post que parece sintético, o usuário pode acionar o botão de denúncia. Esse sinal não serve apenas para remover o post, mas alimenta os sistemas de inteligência artificial da rede para que eles aprendam a identificar e reduzir a recomendação de conteúdos similares no futuro.

A empresa explicou que o intuito é diferenciar o uso de ferramentas de revisão, que auxiliam na escrita, da criação de conteúdo em massa que é classificado como lixo de IA. A plataforma quer garantir que a voz do autor permaneça preservada em suas publicações.

Combate pesado contra bots e automação

Além da nova ferramenta de denúncia, o LinkedIn está reforçando suas defesas contra a automação indevida. Segundo Hari Srinivasan, a rede bloqueia centenas de milhares de tentativas de comentários automatizados todos os dias.

O executivo reforçou que o combate ao lixo de IA é uma prioridade máxima. A rede quer que as pessoas acessem a plataforma para encontrar perspectivas, ideias e conhecimentos reais, sem serem bombardeadas por posts feitos por robôs.

Mudanças nas ferramentas de edição

Em uma decisão estratégica, o LinkedIn vai remover um recurso interno que tentava melhorar posts automaticamente usando IA. A plataforma entendeu que essas sugestões acabavam alterando a voz dos usuários, sendo substituídas por uma revisão focada apenas em correções gramaticais simples.

Essa mudança faz parte de um pacote maior de atualizações, que inclui a ampliação da verificação de perfis e a opção de bloquear comentários em páginas corporativas, dando mais controle sobre o feed e diminuindo o ruído digital.

Perguntas Frequentes sobre o lixo de IA

O que é considerado lixo de IA no LinkedIn? São posts genéricos, repetitivos e sem autenticidade, criados majoritariamente por ferramentas de inteligência artificial sem revisão humana.

Como posso denunciar um post suspeito? Basta utilizar a opção de denúncia disponível no menu da publicação, selecionando a categoria que indica o conteúdo como lixo de IA.

A rede vai banir o uso de IA? Não, a plataforma quer separar o uso ético, como revisão de texto, do conteúdo de baixa qualidade que prejudica a experiência dos usuários.

O que acontece após a denúncia? O sinal ajuda a treinar os classificadores internos para que o sistema aprenda a filtrar e reduzir a distribuição de conteúdos considerados artificiais.

Por que essa medida foi tomada agora? Devido ao aumento de textos automatizados que poluem o feed, dificultando a conexão entre pessoas reais e profissionais interessados em trocas genuínas.