Governadores eleitos do Sul do PL participam de motociata pró-Flávio Bolsonaro em Florianópolis

Sergio Moro, Jorginho Mello e Luciano Zucco, todos do PL, participaram de motociata pró-Flávio Bolsonaro em Florianópolis na manhã de 17 de outubro de 2026.

Três governadores eleitos na Região Sul pelo PL — Sergio Moro (PR), Jorginho Mello (SC) e Luciano Zucco (RS) — participaram na manhã deste sábado (17) de atos em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, em Florianópolis.

A mobilização teve início com uma motociata: a concentração ocorreu por volta das 8h30 na Via Expressa Sul, que liga o Centro ao Sul da Ilha, e o trajeto percorreu ruas do Centro e a orla da região central da capital catarinense. Parte dos apoiadores também acompanhou o percurso em motos aquáticas.

Presenças e objetivo do ato

Os três governadores estiveram à frente da comitiva em um carro, acompanhados por outros políticos e por apoiadores. Entre as presenças registradas estavam os senadores eleitos em Santa Catarina Carol de Toni e Carlos Bolsonaro, ambos do PL, e o empresário Luciano Hang. Segundo a cobertura, a mobilização buscou reforçar o apoio a Flávio Bolsonaro, que obteve no Sul a maior vantagem sobre Lula (PT) no primeiro turno.

As informações foram publicadas pelo G1.