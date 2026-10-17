Haddad diz que Flávio ‘não tem projeto’ e afirma empate na disputa eleitoral

Durante caminhada em Heliópolis, Haddad criticou Flávio Bolsonaro e pediu mobilização, afirmando que a corrida está empatada

O ex-ministro Fernando Haddad afirmou neste sábado, 17 de outubro de 2026, que o senador Flávio Bolsonaro “não tem projeto nenhum” e criticou sua atuação política, em declaração registrada durante uma caminhada em Heliópolis, zona sul de São Paulo. A fala foi relatada pela Agência Estado e consultada pela CGN.

Haddad disse também que a disputa eleitoral está empatada com Flávio Bolsonaro e convocou apoiadores a intensificar a mobilização para ampliar o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Críticas diretas a Flávio Bolsonaro

Segundo a Agência Estado, Haddad afirmou: “Ele não tem projeto nenhum, o objetivo do Flávio é ser comentarista da Jovem Pan, ele só sabe falar mal do Lula”. A declaração foi feita após entrevista do senador à TV Globo, segundo CGN pela CGN.

Situação eleitoral e pedido de mobilização

Haddad afirmou que a disputa está empatada com Flávio Bolsonaro e pediu aos presentes que trabalhem para “virar um pouquinho de voto para vencer essa eleição”, conforme registro da Agência Estado. O ex-ministro sugeriu transformar a caminhada em um movimento para recuperação de votos.

Referência a políticas sociais e a Heliópolis

Na atividade em Heliópolis, Haddad associou a continuidade de políticas sociais à permanência de Lula na Presidência, afirmando que salário mínimo, aposentadorias e benefícios de programas sociais e habitacionais continuarão aumentando — conforme declaração relatada pela Agência Estado. Ele também destacou a organização comunitária de Heliópolis como exemplo para outras regiões do país.