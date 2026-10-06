Governo bloqueia cerca de 13,2 mil sites de bets ilegais e busca devolver R$ 1,3 bilhão aos apostadores

O governo federal intensificou o combate às apostas online ao solicitar o bloqueio de 13.241 sites de bets ilegais desde o dia 25 de setembro, conforme dados da Empresa Brasil de Comunicação.

A medida, que ocorre em um momento de endurecimento das regras para o setor no Brasil, visa retirar do ar plataformas que não possuem autorização para operar. Além dos sites, o governo também solicitou a remoção de milhares de perfis e grupos em diversas redes sociais.

Conforme a Agência Brasil, o cenário atual marca o primeiro dia sem o funcionamento das plataformas de apostas autorizadas, com bilhões de reais aguardando o resgate pelos usuários. Confira abaixo os detalhes sobre o bloqueio e a devolução dos valores.

Bloqueio de plataformas e redes sociais

O pente-fino do governo federal atingiu diversas plataformas digitais utilizadas para promover apostas ilegais. De acordo com o Ministério da Fazenda, o volume de pedidos de bloqueio alcançou uma média de cerca de 1.103 páginas por dia.

Entre os alvos da ação, estão 974 páginas no Facebook, 560 perfis no Instagram, 900 canais e grupos no Telegram, 103 perfis no TikTok, 14 grupos no WhatsApp e um servidor no Discord. Segundo Durigan, esse conjunto de canais impactava mais de 17 milhões de usuários.

Devolução dos saldos remanescentes

Com o encerramento das operações, os apostadores têm agora um cronograma para recuperar os recursos deixados nas contas. O governo informou que menos de R$ cerca de 1,325 bilhão aguardam devolução para cerca de 26,5 milhões de apostadores.

As empresas devem informar às instituições financeiras os saldos remanescentes de cada CPF até quarta-feira (7). É importante notar que existem 86,2 milhões de contas com saldo entre R$ 0,01 e R$ 0,99, totalizando R$ 15,5 milhões apenas nesses pequenos valores.

Concentração de recursos e investigações

Apesar da grande quantidade de contas, o dinheiro está concentrado nas mãos de poucos apostadores. Cerca de 1% dos usuários, o que equivale a aproximadamente 200 mil pessoas, detém 80% do saldo total que precisa ser devolvido.

O governo também abriu um braço de investigação para apurar saldos elevados. Cerca de 40 contas apresentam valores superiores a R$ 500 mil ou R$ 1 milhão, o que levanta suspeitas sobre lavagem de dinheiro e possíveis vínculos com organizações criminosas.

Perguntas frequentes sobre o bloqueio de bets

Quantos sites de bets ilegais foram bloqueados até o momento? O governo federal solicitou o bloqueio de 13.241 sites ilegais desde o dia 25 de setembro.

Qual o valor total que deve ser devolvido aos apostadores? Estão pendentes de devolução cerca de R$ cerca de 1,325 bilhão para cerca de 26,5 milhões de apostadores.

O que acontece com as contas que possuem valores muito baixos? O governo identificou 86,2 milhões de contas com saldos entre R$ 0,01 e R$ 0,99, que somam R$ 15,5 milhões no total.

Existe investigação sobre as contas com valores altos? Sim, o governo investiga cerca de 40 contas com saldos superiores a R$ 500 mil ou R$ 1 milhão para verificar possíveis crimes de lavagem de dinheiro.

Onde os usuários podem conferir se têm saldo a receber? As empresas de apostas têm a obrigação de informar os saldos remanescentes às instituições financeiras, utilizando o CPF e a conta bancária vinculada ao depósito original.