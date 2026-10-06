Assembleia Legislativa do Paraná retoma atividades após eleições com foco total na votação do Orçamento 2027

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Os deputados estaduais retomaram as atividades na Assembleia Legislativa do Paraná nesta terça-feira, dia 6 de outubro, após a realização das Eleições 2026. O retorno marca o início de um período focado no cenário político pós-urnas e na preparação da votação do Orçamento 2027, considerado a pauta principal da Casa até o encerramento do ano.
Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a primeira sessão plenária refletiu o impacto dos resultados eleitorais e os novos rumos da política estadual. O presidente da Alep, deputado Alexandre Curi (Republicanos), reforçou que a Lei Orçamentária Anual (LOA) é a prioridade absoluta para garantir a gestão do Estado no próximo ano.
O orçamento que está em discussão precisa ser aprovado até dezembro de 2026. Segundo Alexandre Curi, a elaboração da proposta deve considerar o perfil do governo que assumirá o Paraná em janeiro de 2027, sob a gestão do governador eleito Sergio Moro (PL).
Curi destacou que o Legislativo pretende conduzir o processo ouvindo as orientações do próximo governador. O presidente da Assembleia informou que já iniciou conversas com Sergio Moro para tratar da transição entre o Executivo e o Legislativo, garantindo transparência e diálogo durante todo o período de mudança.
O atual governador Ratinho Junior (PSD) não pretende enviar novas propostas ou mensagens polêmicas para análise dos deputados neste final de mandato. A estratégia, segundo Alexandre Curi, é focar na conclusão das votações pendentes e na organização da transição administrativa.
O líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri (PSD), afirmou que o grupo governista mantém uma base sólida de 34 parlamentares. Bakri defende a importância de uma construção conjunta com a equipe de Sergio Moro para que o orçamento atenda às necessidades do novo governo.
A rotina parlamentar segue na próxima terça-feira, dia 13 de outubro, após o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Nesta data, a Secretaria de Estado da Fazenda apresentará os dados sobre o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referentes ao segundo quadrimestre de 2026.
A expectativa é que, até o final deste ano, a Assembleia mantenha um ritmo de trabalho voltado ao entendimento institucional, garantindo que as diretrizes Orçamentária estejam alinhadas ao plano de gestão do governador eleito, evitando impasses desnecessários.
Qual a principal pauta da Alep após as eleições? A principal pauta é a votação e aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027.
Quem é o governador eleito do Paraná? O senador Sergio Moro (PL) foi eleito governador nas eleições de 2026.
O atual governo enviará novas propostas? Não, o governador Ratinho Junior não pretende encaminhar novas mensagens, focando apenas na transição.
Quando será a próxima sessão da Assembleia? A próxima sessão está agendada para o dia 13 de outubro.
Qual o tamanho da base governista na Alep? O deputado Hussein Bakri estima que o grupo governista conta com 34 parlamentares, garantindo maioria na Casa.