Governo de Minas anuncia aporte de R$ 32 milhões a clubes após proibição das bets

Atlético-MG e Cruzeiro terão R$ 15 milhões anuais; América receberá R$ 2 milhões, anunciou o governador Mateus Simões

O governo de Minas Gerais anunciou um aporte de R$ 32 milhões para clubes do estado, informou a CGN com base em texto da Agência Estado. A medida foi apresentada após a proibição de patrocínios de empresas de apostas (bets) anunciada pelo governo federal.

segundo CGN, Atlético-MG e Cruzeiro receberão R$ 15 milhões anuais cada, e o América terá R$ 2 milhões. Outros dois clubes do interior — Athletic, de São João del Rei, e Uberlândia — ainda participarão de negociações para receber cotas menores.

Quem receberá o apoio

De acordo com a CGN/Agência Estado, o aporte anunciado contempla inicialmente os três grandes de Belo Horizonte: Atlético-MG, Cruzeiro e América. Os valores informados são R$ 15 milhões por ano para Atlético-MG e Cruzeiro, e R$ 2 milhões para o América. Athletic (São João del Rei) e Uberlândia devem ser incluídos em tratativas posteriores.

Como o anúncio foi feito

O anúncio ocorreu em evento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. O governador Mateus Simões declarou: “O futebol de Minas é muito maior que as bets. E a parte que o estado pode fazer nesse momento é sair, não vou dizer socorro, não, com apoio a essas nossas grandes torcidas que estão sendo imediatamente prejudicadas”, segundo a CGN/Agência Estado.

Simões também afirmou que o valor disponibilizado pelo estado equivale a aproximadamente um terço do que as bets vinham aportando e fez um apelo para que empresas mineiras se juntem ao esforço de apoio ao futebol local.

Reações e próximos passos

A Notícias gerou críticas nas redes sociais, com usuários sugerindo que os recursos fossem aplicados em áreas como estradas, escolas, segurança e saúde, e com acusações de que o estado estaria "falido", segundo a CGN/Agência Estado. O governo informou que abrirá negociações com Athletic e Uberlândia para definir as cotas desses clubes.