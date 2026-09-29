Diretor-geral da Torre Eiffel vai deixar cargo após mulheres serem substituídas por homens em visita religiosa

SETE afirmou que investigação interna apontou “falhas operacionais”; Patrick Branco Ruivo deixará o cargo no fim do ano após visita de delegação ligada ao BAPS

O diretor-geral da empresa que administra a Torre Eiffel, Patrick Branco Ruivo, deixará o cargo no fim do ano após uma controvérsia provocada pela substituição de funcionárias por colegas homens durante a visita de uma delegação religiosa ligada ao grupo BAPS, informou a empresa SETE.

Segundo a SETE, uma investigação interna identificou “falhas operacionais e deficiências” na organização da visita, que teriam levado à remoção de funcionárias — um episódio classificado pela empresa como “inaceitável”.

O que ocorreu

Durante a passagem de uma delegação de cerca de 100 pessoas vinculada ao Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) no início do mês, mulheres foram substituídas por funcionários do sexo masculino. Funcionárias relataram ter sido instruídas a não passar por ou cruzar determinadas áreas enquanto a delegação estava presente; um representante do sindicato disse que “as mulheres foram pedidas a deixar seus postos de trabalho” e se sentiram “humilhadas”.

Reações e medidas

O incidente levou ao fechamento da torre, após funcionários entrarem em greve, e provocou críticas de políticos. Yaël Braun-Pivet, presidente da Assembleia Nacional da France, afirmou: "Recuso permitir que mulheres sejam obrigadas a se afastar para satisfazer exigências de visitantes estrangeiros." O prefeito Socialist de Paris, Emmanuel Grégoire, classificou a decisão como "absurda, injusta e inaceitável" e ordenou investigações.

O presidente da SETE, Ariel Weil, disse ter solicitado a implementação de medidas e programas de treinamento que promovam a igualdade de gênero, e afirmou que os próximos meses servirão para preparar a transição de liderança.

Posição do BAPS

O BAPS pediu desculpas “por qualquer dor ou inconveniente causados” e afirmou acreditar “nos valores universais de respeito mútuo e serviço”. No site do grupo, o BAPS se descreve como uma confraria espiritual voluntária dedicada a valores hindus e informa ter templos em grandes cidades, incluindo Londres, Los Angeles e Sydney.

O BAPS extrai suas crenças dos ensinamentos de Lord Swaminarayan, um asceta do final do século XVIII. Segundo a fonte consultada, o grupo diz que a separação entre homens e mulheres foi introduzida para benefício feminino, enquanto críticos afirmam que crenças do século XVIII não têm lugar no mundo atual e que manter mulheres excluídas em nome de práticas religiosas é discriminatório.