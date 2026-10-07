Governo do Paraná leiloa 92 veículos oficiais com lances a partir de R$ 1.636,50

Lances podem ser feitos até 14 de outubro; visitação ocorre em Curitiba e Maringá e há Hilux, Amarok, Equinox e Saveiro entre os lotes.
O Governo do Paraná realiza um leilão eletrônico com 92 veículos oficiais, com lances iniciais a partir de R$ 1.636,50. As ofertas podem ser feitas até 14 de outubro.
Os veículos estarão disponíveis para visitação em Curitiba na quarta-feira (7) até as 17h e em Maringá na quinta-feira (8) das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.
Principais informações
- Quantidade: 92 veículos oficiais.
- Lance inicial: R$ 1.636,50.
- Modelos em destaque: Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Volkswagen Saveiro e Chevrolet Equinox, entre outros.
- Condição: de acordo com o Governo do Estado, todos os veículos são recuperáveis.
- Visitação: Curitiba — quarta (7) até as 17h; Maringá — quinta (8) das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.
- Prazo para lances: até 14 de outubro (leilão eletrônico).
- Pagamento: deve ser efetuado em até dois dias úteis após o encerramento do leilão eletrônico.
- Comissão: não será cobrada comissão de 5% ao leiloeiro, por se tratar de servidor público, segundo o governo.
- Inscrição e edital: é necessário se inscrever pelo site Leilões Paraná; o edital está disponível na página oficial do Governo do Paraná.
- Plataforma: o leilão eletrônico permite acompanhar e oferecer lances simultaneamente em vários lotes, além de consultar descrição e fotos dos veículos.
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO
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