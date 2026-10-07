Governo do Paraná leiloa 92 veículos oficiais com lances a partir de R$ 1.636,50

Lances podem ser feitos até 14 de outubro; visitação ocorre em Curitiba e Maringá e há Hilux, Amarok, Equinox e Saveiro entre os lotes.

O Governo do Paraná realiza um leilão eletrônico com 92 veículos oficiais, com lances iniciais a partir de R$ 1.636,50. As ofertas podem ser feitas até 14 de outubro.

Os veículos estarão disponíveis para visitação em Curitiba na quarta-feira (7) até as 17h e em Maringá na quinta-feira (8) das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

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