Prefeito de Saint-Denis é atingido por gás lacrimogêneo ao proteger manifestantes em Paris

Bally Bagayoko, do LFI, foi atingido durante protesto estudantil na Praça da República; ministro suspendeu uso de certas granadas, diz Agência Estado

segundo CGN da Agência Estado Publicado pelo CGN em 07/10/2026, o prefeito de Saint-Denis, Bally Bagayoko (França Insubmissa), foi atingido por gás lacrimogêneo ao tentar proteger manifestantes na terça-feira, 6 de outubro de 2026, em Paris.

Bagayoko tem participado ativamente das mobilizações estudantis que ocorrem desde setembro. Vídeos que circulam nas redes mostram o prefeito à frente de um grupo de jovens na Praça da República pouco antes de ser contaminado pelo gás.

O episódio na Praça da República

Imagens citadas pela Agência Estado registram Bagayoko abrindo os braços e pedindo: “Parem, parem, vocês parem” ao ver a aproximação da polícia. Em seguida, ele aparece sendo conduzido por manifestantes que o cercaram; um homem aplicou soro fisiológico nos olhos do prefeito para aliviar a irritação causada pelo gás lacrimogêneo.

Reações políticas e medidas anunciadas

Após o episódio, Bagayoko publicou no X que testemunhou "um uso totalmente desproporcional da força" e pediu uma revisão das orientações sobre a atuação Polícia ao Ministério do Interior. A França suspendeu o uso de granadas de efeito moral em 7 de outubro, após um adolescente de 15 anos ter perdido a mão durante uma manifestação no norte do país, segundo a Agência Estado.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, afirmou que os artefatos não serão utilizados nesses protestos até que os incidentes sejam esclarecidos. O prefeito de Nice, Éric Ciotti, criticou Bagayoko e pediu sua destituição, acusando-o de incitar a violência em entrevista à emissora CNews; por sua vez, Bagayoko respondeu no X. Além disso, o chefe da Polícia de Paris, Patrice Faure, apresentou na semana anterior uma denúncia à Justiça contra o prefeito por suposta incitação à prática de delito, segundo o jornal 20 minutes, citado pela reportagem.

Contexto das manifestações

Desde setembro, escolas e universidades da França têm registrado manifestações estudantis que se espalharam por todo o país. As mobilizações pedem melhores condições de estudo, higiene e maior clareza na progressão entre ensino médio e universidade, aponta a reportagem da Agência Estado.