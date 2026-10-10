Governo do RJ aponta desvio de R$ 400 milhões na Cedae Saúde e suspeita de favorecimento em gestão anterior

O governo do Rio de Janeiro revelou indícios de desvios que ultrapassam a marca de R$ 400 milhões na Caixa de Assistência dos Empregados da Cedae, a Cedae Saúde.

A descoberta ocorreu após uma auditoria rigorosa realizada na entidade, que é responsável por gerenciar a assistência médica de 17 mil pessoas, entre funcionários ativos, aposentados, pensionistas e dependentes.

O levantamento aponta para uma série de supostas irregularidades no pagamento de serviços e suspeitas de favorecimento a empresas que teriam ligações diretas com a antiga direção da instituição.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o relatório final das investigações será enviado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) para que medidas judiciais sejam tomadas.

A destruição de provas e a recuperação de dados

O processo de apuração teve início logo após a exoneração de Eric Frederik Gualberto, que ocupava a presidência da Cedae Saúde até junho de 2026. Ao assumir o comando, a nova diretoria notou que arquivos cruciais haviam sumido.

A contabilidade referente ao período de dezembro de 2023 a abril de 2026 foi apagada dos sistemas. Apesar da tentativa de ocultação, auditores conseguiram recuperar os dados digitais.

A análise dos documentos revelou que quatro empresas, supostamente integrantes de uma offshore sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e ligada ao ex-presidente, receberam R$ 95 milhões durante sua gestão.

Redução drástica nos repasses mensais

Um dos pontos que chamou a atenção da atual administração foi o volume de recursos transferidos mensalmente pela diretoria financeira da Cedae para a manutenção da Cedae Saúde.

A auditoria constatou que os valores repassados estavam muito acima do custo operacional necessário. A média mensal de transferências, que era de R$ 20 milhões, foi reavaliada pela nova gestão.

Atualmente, o custo para o funcionamento da entidade gira em torno de R$ 6 milhões, o que representa uma redução de 70% em relação aos valores praticados pela administração anterior.

Perguntas Frequentes sobre o caso

Qual foi o valor total identificado como desvio? O governo do Rio de Janeiro identificou indícios de desvios superiores a R$ 400 milhões na Cedae Saúde.

Quantas pessoas são atendidas pela Cedae Saúde? A entidade presta assistência de saúde para um total de 17 mil beneficiários, incluindo funcionários ativos, dependentes, aposentados e pensionistas.

O que aconteceu com os dados contábeis da entidade? A gestão atual constatou que os arquivos com nomes de fornecedores e a contabilidade entre dezembro de 2023 e abril de 2026 foram apagados, mas posteriormente recuperados por auditores.

Qual a ligação apontada com empresas estrangeiras? A investigação revelou que quatro empresas pertencentes a uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, ligada ao ex-presidente Eric Frederik Gualberto, receberam R$ 95 milhões.

Houve mudança nos valores de custeio? Sim, a gestão atual reduziu os repasses mensais de R$ 20 milhões para cerca de R$ 6 milhões, uma economia de 70% no custeio da entidade.