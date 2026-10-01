Governo dos Estados Unidos teria reservado US$ 1 milhão para apoiar grupos que se opõem às recentes decisões e à postura da Suprema Corte brasileira

Uma reportagem publicada pela revista inglesa The Guardian, na última quarta-feira (30), trouxe à tona a informação de que o governo dos Estados Unidos destinou cerca de US$ 1 milhão, o equivalente a aproximadamente R$ 5,1 milhões, para promover uma campanha contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o veículo, o montante estaria vinculado a um projeto intitulado Combate ao Lawfare e à Censura no Brasil. A verba teria como objetivo financiar grupos da sociedade civil que questionam o que definem como excesso de atuação judicial e censura por parte da Corte brasileira.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, os recursos seriam alocados pelo Congresso americano por meio do Fundo de Direitos Humanos e Democracia (HRDF), embora não haja confirmação oficial se o valor já foi efetivamente transferido ou apenas empenhado pela Casa Branca.

Contexto das tensões entre o governo Trump e o STF

A publicação do The Guardian destaca que o governo de Donald Trump tem mantido uma postura crítica em relação ao Judiciário brasileiro. A revista recorda que, no ano passado, sanções foram impostas ao ministro Alexandre de Moraes, após articulações de Eduardo Bolsonaro.

Além disso, o STF tornou-se um alvo frequente da administração Trump durante o julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O governo americano também critica restrições a plataformas digitais.

Agenda global e financiamento de projetos

Os jornalistas Andrew Roth e Joseph Gedeon afirmam ter tido acesso a documentos do Departamento de Estado dos EUA, sob comando de Marco Rúbio. O montante total Destinada a 43 projetos globais chegaria a US$ 176,9 milhões, visando promover a agenda do governo Trump.

Entre as iniciativas, consta um financiamento de US$ 5 milhões para grupos no Reino Unido que se opõem a leis de segurança online. O governo americano classifica medidas de controle de conteúdo e verificação de idade como formas de censura, mantendo pressão sobre bigtechs.

Posicionamento oficial e beneficiários

O maior beneficiário das doações seria a Fundação Memorial de Vítimas do Comunismo, que receberia US$ 40 milhões. Em resposta à revista, o Departamento de Estado afirmou que os projetos buscam apoiar aliados na defesa de princípios, soberania e autoconfiança civilizacional contra ameaças.

A Agência Brasil informou que buscou a assessoria de imprensa do STF para comentar as denúncias trazidas pela revista estrangeira, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem original.

Perguntas Frequentes

Qual o valor Destinada pelos EUA contra o STF? A revista The Guardian aponta que o governo americano destinou US$ 1 milhão para financiar grupos que criticam o Supremo Tribunal Federal.

Qual o objetivo do projeto financiado pelos americanos? O projeto, chamado Combate ao Lawfare e à Censura no Brasil, visa apoiar grupos civis que Combate o que chamam de excesso de atuação judicial e censura.

O dinheiro já foi transferido para o Brasil? Não há informações confirmadas se o valor de US$ 1 milhão foi transferido ou se trata-se apenas de um montante empenhado pelo Fundo de Direitos Humanos e Democracia.

Por que o governo Trump critica o STF brasileiro? As críticas envolvem o julgamento de Jair Bolsonaro, sanções ao ministro Alexandre de Moraes e a insatisfação com regulações impostas a plataformas digitais americanas.

O STF se manifestou sobre a reportagem? Conforme a Agência Brasil, a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal foi procurada, mas não enviou um posicionamento oficial sobre o caso.