Governo dos EUA destina US$ 1 milhão para financiar campanha contra o STF, revela reportagem da revista The Guardian

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma reportagem publicada pela revista inglesa The Guardian, na última quarta-feira (30), trouxe à tona a informação de que o governo dos Estados Unidos destinou cerca de US$ 1 milhão, o equivalente a aproximadamente R$ 5,1 milhões, para promover uma campanha contra o Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com o veículo, o montante estaria vinculado a um projeto intitulado Combate ao Lawfare e à Censura no Brasil. A verba teria como objetivo financiar grupos da sociedade civil que questionam o que definem como excesso de atuação judicial e censura por parte da Corte brasileira.
Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, os recursos seriam alocados pelo Congresso americano por meio do Fundo de Direitos Humanos e Democracia (HRDF), embora não haja confirmação oficial se o valor já foi efetivamente transferido ou apenas empenhado pela Casa Branca.
A publicação do The Guardian destaca que o governo de Donald Trump tem mantido uma postura crítica em relação ao Judiciário brasileiro. A revista recorda que, no ano passado, sanções foram impostas ao ministro Alexandre de Moraes, após articulações de Eduardo Bolsonaro.
Além disso, o STF tornou-se um alvo frequente da administração Trump durante o julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O governo americano também critica restrições a plataformas digitais.
Os jornalistas Andrew Roth e Joseph Gedeon afirmam ter tido acesso a documentos do Departamento de Estado dos EUA, sob comando de Marco Rúbio. O montante total Destinada a 43 projetos globais chegaria a US$ 176,9 milhões, visando promover a agenda do governo Trump.
Entre as iniciativas, consta um financiamento de US$ 5 milhões para grupos no Reino Unido que se opõem a leis de segurança online. O governo americano classifica medidas de controle de conteúdo e verificação de idade como formas de censura, mantendo pressão sobre bigtechs.
O maior beneficiário das doações seria a Fundação Memorial de Vítimas do Comunismo, que receberia US$ 40 milhões. Em resposta à revista, o Departamento de Estado afirmou que os projetos buscam apoiar aliados na defesa de princípios, soberania e autoconfiança civilizacional contra ameaças.
A Agência Brasil informou que buscou a assessoria de imprensa do STF para comentar as denúncias trazidas pela revista estrangeira, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem original.
Qual o valor Destinada pelos EUA contra o STF? A revista The Guardian aponta que o governo americano destinou US$ 1 milhão para financiar grupos que criticam o Supremo Tribunal Federal.
Qual o objetivo do projeto financiado pelos americanos? O projeto, chamado Combate ao Lawfare e à Censura no Brasil, visa apoiar grupos civis que Combate o que chamam de excesso de atuação judicial e censura.
O dinheiro já foi transferido para o Brasil? Não há informações confirmadas se o valor de US$ 1 milhão foi transferido ou se trata-se apenas de um montante empenhado pelo Fundo de Direitos Humanos e Democracia.
Por que o governo Trump critica o STF brasileiro? As críticas envolvem o julgamento de Jair Bolsonaro, sanções ao ministro Alexandre de Moraes e a insatisfação com regulações impostas a plataformas digitais americanas.
O STF se manifestou sobre a reportagem? Conforme a Agência Brasil, a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal foi procurada, mas não enviou um posicionamento oficial sobre o caso.