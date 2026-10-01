Tradição do Barco de Fogo em Sergipe avança no Senado com projeto para garantir reconhecimento Cultura nacional

A tradição secular do Barco de Fogo de Sergipe busca reconhecimento oficial como manifestação Cultura nacional no Senado Federal Brasileira

A cultura popular sergipana vive um momento de expectativa com o avanço de uma proposta legislativa no Congresso Nacional. O festejo, que é um símbolo marcante da cidade de Estância, busca agora o respaldo legal para ser classificado como patrimônio Cultura do país.

O projeto está sendo acompanhado de perto por mestres e admiradores dessa arte pirotécnica única.

Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o projeto de lei 2772/2024 já obteve avanços importantes dentro da Comissão de Educação e Cultura (CE) e aguarda uma nova análise dos parlamentares para seguir sua tramitação.

Origem e legado de Chico Surdo

A prática do Barco de Fogo remonta a quase um século, tendo sido criada por Chico Surdo. Desde então, a técnica foi transmitida entre gerações de fogueteiros que mantêm a chama dessa tradição acesa nas festividades juninas de Estância.

O reconhecimento pleiteado é visto como um passo fundamental para garantir a salvaguarda dessa manifestação. Para a comunidade local, o título de Capital Brasileira do Barco de Fogo reflete a importância de manter viva a história que define a identidade da cidade.

Impacto no turismo e na economia local

Além do valor Cultura, a oficialização do festejo é estratégica para o setor de turismo. A expectativa é que o reconhecimento nacional atraia mais atenção e investimentos para a região, fortalecendo a economia baseada nas festas juninas.

O apoio do Senado Federal é considerado essencial para que o Barco de Fogo continue sendo um motor de desenvolvimento para Sergipe. O projeto segue em pauta, mantendo os olhos da população de Estância voltados para as decisões em Brasília.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o Barco de Fogo

1. O que é o Barco de Fogo de Sergipe?

É uma tradição pirotécnica secular criada por Chico Surdo na cidade de Estância, sendo um dos símbolos mais importantes dos festejos juninos sergipanos.

2. Qual o objetivo do projeto de lei 2772/2024?O projeto busca o reconhecimento oficial do Barco de Fogo como uma manifestação Cultura nacional, visando sua preservação e fortalecimento.

3. Por que Estância é chamada de Capital Brasileira do Barco de Fogo?O título reconhece a cidade como o berço e principal mantenedor dessa tradição Cultura que atravessa gerações de fogueteiros locais.

4. Em que pé está a tramitação no Senado?

Segundo o Senado Federal, o projeto avançou na Comissão de Educação e Cultura (CE) e aguarda uma nova rodada de análise pelo colegiado.

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