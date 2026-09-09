Polícia Federal deflagra operação contra grupo suspeito de desviar encomendas postais com documentos falsos no Rio e em São Paulo

A Polícia Federal iniciou uma ação estratégica para desarticular uma organização criminosa que utiliza documentos falsificados para desviar encomendas postais.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (9), uma operação de combate a um grupo suspeito de realizar o furto de encomendas enviadas pelos Correios. A ação visa cumprir três mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão.

As diligências estão sendo executadas na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e no município de São Vicente, em São Paulo. O objetivo é desmantelar uma estrutura criminosa que atua de forma organizada para obter itens de alto valor.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, as investigações foram iniciadas em 2024, após a prisão em flagrante de uma mulher que tentava retirar uma encomenda postal utilizando documentos falsos da verdadeira destinatária.

Como funcionava o esquema criminoso

Segundo a PF, o grupo criminoso possuía um modo de operação estruturado. Os envolvidos monitoravam objetos de alto valor econômico que seriam enviados pelos Correios, confeccionavam documentos falsificados e realizavam as retiradas fraudulentas em diversas unidades nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Monitoramento de ações ilegais

O trabalho investigativo da Polícia Federal conseguiu mapear a frequência das atividades ilícitas. Pelo menos 24 ações criminosas foram monitoradas pelas autoridades, englobando tanto as retiradas consumadas quanto as tentativas frustradas de apropriação dos objetos postais.

Possíveis penas aos investigados

Os suspeitos identificados pela investigação poderão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e organização criminosa. A Polícia Federal ressaltou que a apuração permanece em curso e outros delitos poderão ser identificados no decorrer das diligências.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde a Polícia Federal está cumprindo os mandados?

Os mandados estão sendo executados na zona oeste do Rio de Janeiro e na cidade de São Vicente, em São Paulo.

Como a polícia descobriu o esquema?

As investigações começaram em 2024, a partir da prisão em flagrante de uma mulher que utilizava documentos falsos para retirar encomendas.

Qual era o alvo dos criminosos?

O grupo monitorava e visava especificamente encomendas postais de alto valor econômico enviadas pelos Correios.

Quantas ações criminosas foram identificadas?

A PF monitorou pelo menos 24 ações, incluindo retiradas tentadas e consumadas pelos suspeitos.

Quais crimes os investigados podem responder?

Eles podem responder por furto qualificado mediante fraude e organização criminosa, sem prejuízo de outros crimes que surjam durante a investigação.