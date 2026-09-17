Governo Federal sanciona lei estratégica para impulsionar a instalação de novos data centers em território nacional

A nova lei que incentiva a instalação de data centers no país estabelece um marco para o setor tecnológico e define regras claras para benefícios fiscais

A Presidência da República sancionou oficialmente a lei que concede incentivos fiscais para a instalação e expansão de data centers no Brasil. A medida, que visa tornar o país um polo mais competitivo para a infraestrutura de dados, foi publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira (16).

O texto da Lei 15.504, de 2026, é considerado uma peça estratégica para o desenvolvimento tecnológico nacional. A iniciativa busca atrair investimentos robustos para a construção de centros de processamento de dados, fundamentais para a economia digital moderna.

Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, a norma não oferece benefícios de forma irrestrita. As empresas que desejam aderir ao programa devem cumprir obrigações específicas para garantir o acesso aos incentivos fiscais oferecidos pelo governo.

O funcionamento do programa Redata

O incentivo está atrelado ao chamado Redata. Este é o mecanismo criado pela legislação para organizar e fomentar o setor de infraestrutura de dados. Para participar, as companhias precisam se enquadrar nas diretrizes estabelecidas pelo governo federal.

Uma característica central da nova legislação é a exigência de contrapartida por parte das empresas. O governo busca assegurar que os benefícios fiscais resultem em ganhos concretos para o país, garantindo que o investimento privado se converta em desenvolvimento técnico.

Sanções e conformidade legal

A lei também estabelece critérios rigorosos de fiscalização. Caso as empresas beneficiadas pelo incentivo não cumpram as exigências previstas no texto, estão sujeitas a sanções. O objetivo é manter o equilíbrio e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. O que a Lei 15.504, de 2026, oferece ao setor?

A lei concede isenções fiscais para incentivar a instalação de data centers no Brasil, visando fortalecer a infraestrutura digital nacional.

2. O que é o Redata mencionado na legislação?

O Redata é o programa que estrutura a concessão de incentivos para empresas que investem na instalação de centros de processamento de dados.

3. As empresas precisam oferecer algo em troca dos benefícios?

Sim, a lei prevê a necessidade de prestação de contrapartida pelas empresas participantes para garantir o direito aos incentivos fiscais.

4. O que acontece se uma empresa não cumprir as regras?

A legislação prevê a aplicação de sanções caso as empresas beneficiadas não cumpram as contrapartidas ou as normas estabelecidas.

5. Onde a lei foi publicada oficialmente?

A norma foi publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira, dia 16 de setembro de 2026.