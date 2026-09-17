IPC-S desacelera em quatro das sete capitais na 2ª quadrissemana de setembro

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de setembro, com o indicador recuando de 0,51% para 0,49%, segundo dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgados pela Agência Estado.
A variação reflete diferenças regionais na evolução dos preços entre a primeira e a segunda quadrissemana do mês, conforme a compilação divulgada e consultada no CGN.
Os números foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e registrados pela Agência Estado; a informação foi consultada no CGN.