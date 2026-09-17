IPC-S desacelera em quatro das sete capitais na 2ª quadrissemana de setembro

Índice caiu de 0,51% para 0,49%; maior desaceleração ocorreu em São Paulo, segundo divulgação da FGV

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de setembro, com o indicador recuando de 0,51% para 0,49%, segundo dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgados pela Agência Estado.

A variação reflete diferenças regionais na evolução dos preços entre a primeira e a segunda quadrissemana do mês, conforme a compilação divulgada e consultada no CGN.

Variação por capital

São Paulo : de 0,46% para 0,42% — maior desaceleração entre as capitais.

: de 0,46% para 0,42% — maior desaceleração entre as capitais. Brasília : de 0,70% para 0,45%.

: de 0,70% para 0,45%. Rio de Janeiro : de 0,73% para 0,50%.

: de 0,73% para 0,50%. Porto Alegre: de 0,79% para 0,76%.

Capitais com aceleração

Belo Horizonte : de 0,47% para 0,59%.

: de 0,47% para 0,59%. Recife : de 0,18% para 0,38%.

: de 0,18% para 0,38%. Salvador: de queda de 0,03% para alta de 0,21%.

Fonte dos dados

Os números foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e registrados pela Agência Estado; a informação foi consultada no CGN.