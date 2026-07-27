Governo Ratinho Junior mantém alta popularidade no Paraná com 81% de aprovação segundo pesquisa Quaest

Pesquisa Quaest revela que a gestão de Ratinho Junior no Paraná sustenta uma aprovação expressiva entre os eleitores, refletindo o cenário político atual do estado.

O cenário político paranaense apresenta números sólidos para a atual gestão estadual. Uma nova pesquisa de opinião pública trouxe dados relevantes sobre a percepção popular acerca do desempenho administrativo no estado.

Os índices de aprovação do governo de Ratinho Junior colocam o gestor em uma posição de destaque, mesmo diante da proximidade do fim do seu ciclo à frente do Palácio Iguaçu.

Conforme informação divulgada pela pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, o governo mantém um patamar elevado de aceitação entre os cidadãos paranaenses.

Números detalhados da aprovação estadual

De acordo com os dados coletados, 81% dos eleitores aprovam o governo de Ratinho Junior. Em contrapartida, apenas 13% dos entrevistados afirmaram desaprovar a atual administração estadual.

A parcela da população que não soube ou preferiu não responder ao questionamento sobre o governo de Ratinho Junior totalizou 6%. Estes números reforçam uma tendência de estabilidade na gestão.

Metodologia e contexto da pesquisa

O levantamento foi realizado ouvindo 1.104 pessoas com 16 anos ou mais, no período entre 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Com um nível de confiança de 95%, a pesquisa foi devidamente registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-04818/2026, garantindo a transparência dos dados apresentados sobre o governo de Ratinho Junior.

O futuro político do governador

O governo de Ratinho Junior chegará ao fim em dezembro, visto que ele não pode mais ser reeleito para o cargo neste ano. O político cumpre agora o seu segundo mandato consecutivo.

Embora existissem expectativas sobre uma possível candidatura à Presidência da República, o governador decidiu retirar o seu nome da disputa, focando na conclusão de seu projeto administrativo no Paraná.

Mudanças no cenário eleitoral

Com a decisão de não concorrer ao pleito nacional, o PSD, partido do governador, já definiu outros rumos. O nome escolhido para representar a sigla na disputa será o de Ronaldo Caiado.

O atual governador de Goiás assume o protagonismo na sucessão presidencial pelo partido, enquanto o governo de Ratinho Junior encerra sua trajetória com alta popularidade nas pesquisas de opinião.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual a porcentagem de aprovação do governo Ratinho Junior? A pesquisa Quaest apontou que 81% dos eleitores aprovam a gestão.

Quantas pessoas foram ouvidas na pesquisa? O levantamento ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais em todo o estado do Paraná.

Ratinho Junior pode ser reeleito? Não, o governador está em seu segundo mandato e a legislação atual impede uma nova reeleição para o mesmo cargo.

Quem o PSD apoiará para a Presidência? O partido terá o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como seu representante na disputa presidencial.

Qual a margem de erro do levantamento? A margem de erro da pesquisa Quaest é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de confiança.