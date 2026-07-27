Imprensa da Europa afirma que Luiz Henrique, ex-Botafogo, pode ser detido

O atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, virou assunto na Rússia após a divulgação de que acumula 52 infrações de trânsito sem pagamento no país. Segundo informações do canal russo “Mash no Esporte”, a situação poderia resultar em uma punição de até 15 dias de detenção.







Luiz Henrique com a camisa do Botafogo Foto: Luiz Henrique com a camisa do Botafogo ( Divulgação/ Botafogo) / Gávea News

Ainda de acordo com a publicação, as multas somam 82 mil rublos (cerca de R$ 5,4 mil). A maior parte das infrações, 46 no total, teria sido por excesso de velocidade. As demais estariam relacionadas a estacionamento irregular envolvendo o Mercedes-Benz Classe G do jogador.

O veículo de comunicação afirma que Luiz Henrique não quita as multas desde maio de 2025. Por esse motivo, além da possibilidade de detenção por até 15 dias, a legislação local também prevê a alternativa de até 50 horas de serviço comunitário.

Após a repercussão do caso, a assessoria de imprensa do atacante se manifestou e divulgou uma nota oficial. Segundo a equipe do jogador, ele não recebeu qualquer notificação das autoridades russas sobre as supostas infrações ou valores pendentes.

A nota informa: “Luiz Henrique não foi notificado por nenhum órgão do país sobre as tais infrações e valores em aberto. No momento, o jogador e departamento jurídico do clube estão tomando as providências cabíveis para entender a situação após tomarem conhecimento nesta sexta-feira. Não existe possibilidade do jogador ser preso, aliás. Esses títulos são sensacionalistas”, diz o texto.

Com isso, a versão apresentada pela assessoria diverge das informações divulgadas pelo canal russo. Enquanto o caso segue em apuração, o estafe do atacante afirma que trabalha ao lado do departamento jurídico do Zenit para esclarecer a situação e verificar se, de fato, existem pendências registradas pelas autoridades locais.