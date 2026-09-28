Granizo danifica cerca de 900 casas no Paraná e afeta ao menos 2,7 mil pessoas

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Uma forte chuva de granizo atingiu cidades do Sudoeste e do Centro-Sul do Paraná e provocou estragos em pelo menos dois municípios, segundo a Defesa Civil. A estimativa é de que cerca de 700 imóveis foram danificados em Clevelândia e outras 200 em Pinhão, e que ao menos 2,7 mil pessoas foram afetadas pelos danos no estado.
Registros em vídeo mostram a intensidade do temporal em diferentes cidades da região, incluindo o momento em que um morador se abrigou durante a chuva.
De acordo com a Defesa Civil, os municípios mais impactados foram Clevelândia, com cerca de 700 imóveis danificados, e Pinhão, com aproximadamente 200 imóveis afetados. No total, a Defesa Civil estima que cerca de 2,7 mil pessoas sofreram efeitos diretos do temporal no Paraná.
Em Coronel Domingos Soares, no Sudoeste, o morador Gilberto Guimarães registrou em vídeo o momento em que precisou se abrigar durante a chuva. Em outra cidade, o acúmulo de pedras de gelo, descritas como do tamanho de ovos de galinha, deixou um quintal com aparência semelhante à de um cenário coberto de neve.
O Simepar informou que, depois dos temporais de granizo e de temperaturas de quase 40°C registrados no Domingos (27), o Paraná terá calor intenso e aumento das instabilidades ao longo da semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve um aviso de onda de calor com grau de severidade "grande perigo", válido até quarta-feira (30), às 18h, apontando risco à saúde por previsão de temperaturas cerca de 5°C acima da média por período superior a cinco dias.
Na segunda-feira (28), a instabilidade aumentou principalmente no Centro-Sul, com previsão de chuva no Sul e no entorno dos Campos Gerais. O Simepar destacou que os maiores acumulados previstos concentram-se entre o Centro-Sul e o Sul do estado, com volumes próximos de 19 milímetros em General Carneiro e acima de 16 milímetros em Fazenda Rio Grande. A aproximação de uma frente fria deve favorecer a ocorrência de chuva em todas as regiões do Paraná nos dias seguintes, com aumento da instabilidade e risco elevado de tempestades, segundo o Simepar.