Inmet emite alerta urgente para onda de calor severa que atinge oito estados brasileiros nesta segunda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso importante sobre uma forte onda de calor que impacta oito estados brasileiros neste início de semana.

De acordo com informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o fenômeno meteorológico eleva as temperaturas em pelo menos 5°C acima da média esperada para o período. O alerta permanece vigente até o fim da tarde desta segunda-feira (28).

Enquanto o calor predomina em grande parte do território nacional, o cenário climático é variado. O Centro-Oeste enfrenta temperaturas elevadas, com a capital mato-grossense, Cuiabá, podendo atingir a marca de 40°C, enquanto Brasília registra uma mínima de 20°C.

Condições climáticas no Sudeste e Norte

No Sudeste, o clima traz chuvas isoladas em pontos específicos, como o litoral paulista, o sudeste mineiro e o Rio de Janeiro, com possibilidade de precipitação no sul do Espírito Santo. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 35°C, enquanto o Rio de Janeiro registra mínima de 28°C.

Já na região Norte, o tempo apresenta chuvas com trovoadas no Amazonas, além de pancadas isoladas no Acre, Rondônia e Roraima. O Pará também pode registrar chuvas em diversas partes do estado, com as temperaturas variando entre 22°C em Rio Branco e 39°C em Palmas.

Nordeste e a frente fria no Sul

O Nordeste tem previsão de chuva concentrada nos litorais da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nas capitais da região, as temperaturas oscilam entre 22°C em Maceió e a máxima de 39°C em Teresina.

Diferente do restante do país, o Sul recebe uma frente fria que traz chuvas e trovoadas para o Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina. No Paraná, o calor ainda persiste apenas no norte e noroeste, com as capitais registrando entre 16°C em Curitiba e 22°C em Porto Alegre.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quais estados estão sob alerta de onda de calor?

O Inmet incluiu Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina no alerta.

2. Até quando dura o alerta de calor?

O aviso meteorológico é válido até o fim da tarde desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026.

3. Qual a temperatura máxima esperada em Cuiabá?

A previsão é de que os termômetros cheguem a 40°C na capital mato-grossense.

4. Como está o clima no Sul do país?

O Sul apresenta a chegada de uma frente fria, com chuvas e trovoadas, contrastando com o calor intenso observado em outras regiões.

5. Há previsão de chuva para o Nordeste?

Sim, a previsão indica chuvas nos litorais da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.