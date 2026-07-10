Gripes e resfriados são mais comuns nesta época do ano, mas com alguns cuidados você pode se proteger!

No vídeo de hoje, o Rogério traz orientações importantes para ajudar você e sua família a passarem pelo inverno com mais saúde e bem-estar.

Na Coperfarma, você encontra medicamentos, vitaminas e tudo o que precisa para cuidar da sua saúde durante o inverno. 🩵

📍 Passe em nossa loja e conte com a nossa equipe!

.

.

COPERFARMA UBIRATÃ

📌Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1761.

📱 Contatos: (44) 3543-5107 e (44) 9 9955-6207

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes