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Gripes e resfriados são mais comuns nesta época do ano, mas com alguns cuidados você pode se proteger!
No vídeo de hoje, o Rogério traz orientações importantes para ajudar você e sua família a passarem pelo inverno com mais saúde e bem-estar.
Na Coperfarma, você encontra medicamentos, vitaminas e tudo o que precisa para cuidar da sua saúde durante o inverno. 🩵
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COPERFARMA UBIRATÃ
📌Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1761.
📱 Contatos: (44) 3543-5107 e (44) 9 9955-6207
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