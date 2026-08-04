HOMEM É PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE MOTOCICLETA EM CAMPINA DA L

HOMEM É PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE MOTOCICLETA EM CAMPINA DA LAGOA

Um homem foi preso em flagrante no início da noite desta segunda-feira (3) por tráfico de drogas e adulteração de veículo no Centro de Campina da Lagoa.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando avistou o suspeito conduzindo uma motocicleta sem placa, com os faróis apagados e cometendo outras infrações de trânsito. Durante a abordagem, os policiais constataram que a motocicleta apresentava adulteração em suas características, já que a cor do veículo não correspondia ao registro no sistema. Além disso, o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Na revista pessoal, os militares encontraram porções de cocaína prontas para a comercialização, além de dinheiro trocado. Conforme a PM, o homem confessou que realizava entregas da droga e recebia os pagamentos por PIX ou em dinheiro.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com a motocicleta adulterada, as porções de cocaína e o dinheiro apreendido.

A ação resultou na prisão de um suspeito, na apreensão de drogas e dinheiro, além da retirada de circulação de uma motocicleta adulterada.

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