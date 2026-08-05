Guia completo de compras no Paraguai e na Argentina: documentos, regras da Receita Federal e dicas para economizar

Planejar o seu roteiro de compras no Paraguai e na Argentina é o primeiro passo para garantir uma experiência tranquila e evitar dores de cabeça na alfândega

Muitos viajantes que visitam Foz do Iguaçu aproveitam a proximidade geográfica para buscar eletrônicos, perfumes e produtos importados nos países vizinhos. No entanto, o sucesso do passeio depende diretamente de uma preparação prévia.

Conhecer as exigências legais, os documentos necessários e as regras de importação é fundamental para quem deseja realizar compras no Paraguai e na Argentina. A falta de atenção a esses detalhes pode resultar em filas desnecessárias ou problemas com as autoridades.

Conforme informações divulgadas sobre o roteiro na região trinacional, o planejamento é o que diferencia um passeio produtivo de um dia cheio de imprevistos em Ciudad del Este ou Puerto Iguazú.

Documentação necessária para cruzar a fronteira

Para cruzar a Ponte da Amizade rumo ao Paraguai ou seguir para a Argentina, a regra é clara quanto à identificação. Brasileiros devem apresentar RG emitido há menos de dez anos, CNH física dentro da validade ou passaporte, sendo que o estado de conservação do documento é um fator de atenção.

Um ponto de alerta importante é sobre os menores de idade. Bebês e crianças precisam obrigatoriamente de RG ou passaporte próprio, não sendo aceitas certidões de nascimento. Além disso, se a criança estiver desacompanhada de um dos pais, é indispensável portar as autorizações de viagem exigidas por lei.

Logística de deslocamento e escolha das lojas

O trânsito na Ponte da Amizade costuma ser intenso, o que exige estratégia. Muitos turistas optam por empresas de receptivo especializadas, que conhecem os horários de menor movimento e facilitam os trâmites na fronteira, garantindo mais agilidade no deslocamento.

Ao escolher onde comprar, a recomendação é priorizar estabelecimentos de confiança. Em Ciudad del Este, lojas como a New Zone Importados se destacam pelo amplo horário de funcionamento, atendendo de segunda a sábado das 08h às 22h e domingos até as 21h, oferecendo desde eletrônicos até perfumaria.

Vantagens do Duty Free e regras da Receita Federal

Uma excelente alternativa para quem deseja praticidade é o Duty Free Shop Puerto Iguazú, que fica antes do controle migratório argentino. Isso permite realizar compras sem a necessidade de entrar formalmente no país, economizando tempo e evitando as tradicionais filas das aduanas.

Ao retornar ao Brasil, é preciso respeitar a cota de isenção de US$ 500 por pessoa, válida uma vez a cada 30 dias. Lembre-se que essa cota é pessoal e intransferível, não sendo permitido somar valores entre membros da família ou amigos para evitar tributações.

Como evitar multas na alfândega brasileira

Caso suas compras superem o limite de 500 dólares, a regra é clara: preencha a Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV) e pague o imposto de 50% sobre o excedente. Agir com transparência é a única forma de evitar multas pesadas ou a apreensão total de suas mercadorias.

Aproveitar o melhor da tríplice fronteira exige organização. Com a documentação em mãos, transporte definido e conhecimento sobre as cotas, você poderá aproveitar as ofertas do Paraguai e da Argentina com total segurança durante a sua viagem ao Destino Iguaçu.

Perguntas Frequentes sobre Compras na Fronteira

1. Posso usar a CNH digital para cruzar a fronteira? Não, apenas a versão física da CNH dentro do prazo de validade é aceita para cruzar as fronteiras terrestres.

2. Crianças precisam de documento de identidade? Sim, menores de qualquer idade precisam de RG ou passaporte próprio. Certidões de nascimento não são aceitas.

3. A cota de 500 dólares pode ser somada entre casais? Não, a cota é individual e intransferível. Cada pessoa tem direito ao seu próprio limite de 500 dólares.

4. É obrigatório passar pela aduana no Duty Free da Argentina? Não, o Duty Free Shop Puerto Iguazú fica antes do posto de controle, permitindo compras sem entrada formal no país.

5. O que acontece se eu ultrapassar a cota sem declarar? O turista corre o risco de pagar multas, ter os produtos tributados em 50% ou, em casos mais graves, sofrer a apreensão das mercadorias pela Receita Federal.