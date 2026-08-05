Mobiliza oficializa candidatura de Alexandre Salomão ao governo do Paraná em convenção decisiva realizada em Curitiba

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O cenário eleitoral paranaense ganhou um novo nome oficial na disputa pelo comando do estado. A definição ocorreu durante a convenção partidária realizada na capital paranaense, consolidando a estratégia da sigla para as próximas eleições.
A escolha do advogado Alexandre Salomão como representante do Mobiliza ao governo do Paraná marca uma etapa importante dentro do calendário eleitoral vigente. O anúncio ocorreu após debates internos realizados pelos filiados durante o evento oficial em Curitiba.
Conforme informações divulgadas pelo partido, a chapa completa foi apresentada com foco em propostas para o eleitorado, trazendo também o nome de Daiana Criminácio como candidata a vice-governadora, conforme noticiado inicialmente pelo portal de notícias.
Com 55 anos de idade, Alexandre Salomão possui uma trajetória ligada ao Direito, atuando como advogado criminalista. Sua experiência pública inclui a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraná.
As convenções partidárias são momentos cruciais onde os filiados decidem os rumos das candidaturas. O prazo final para a realização desses encontros é o dia 5 de agosto, sendo uma etapa obrigatória antes do registro oficial no Tribunal Superior Eleitoral.
Após a convenção, os partidos devem realizar o registro das candidaturas até o dia 15 de agosto. A partir do dia seguinte, a campanha eleitoral ganha as ruas, permitindo o contato direto com os eleitores e a divulgação das propostas de governo.
Nas eleições marcadas para o dia 4 de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolher representantes em diversas esferas. Além do cargo de governador, o pleito contempla a escolha de presidente, senadores, deputados federais e estaduais.
Quem é o candidato do Mobiliza ao governo do Paraná? O candidato oficial é o advogado criminalista Alexandre Salomão.
Quem compõe a chapa como vice? A candidata a vice-governadora anunciada pelo partido é Daiana Criminácio.
Qual foi o local da convenção que confirmou o nome? O evento oficial do partido ocorreu na cidade de Curitiba.
Qual é o prazo final para o registro de candidaturas no TSE? Os partidos devem registrar seus candidatos no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto.
Quando começa oficialmente a campanha eleitoral? A campanha eleitoral tem início oficial no dia 16 de agosto, logo após o término do prazo de registro.