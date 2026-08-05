Mobiliza oficializa candidatura de Alexandre Salomão ao governo do Paraná em convenção decisiva realizada em Curitiba

O partido Mobiliza oficializa a candidatura de Alexandre Salomão ao governo do Paraná, buscando espaço no cenário político estadual para o pleito deste ano.

O cenário eleitoral paranaense ganhou um novo nome oficial na disputa pelo comando do estado. A definição ocorreu durante a convenção partidária realizada na capital paranaense, consolidando a estratégia da sigla para as próximas eleições.

A escolha do advogado Alexandre Salomão como representante do Mobiliza ao governo do Paraná marca uma etapa importante dentro do calendário eleitoral vigente. O anúncio ocorreu após debates internos realizados pelos filiados durante o evento oficial em Curitiba.

Conforme informações divulgadas pelo partido, a chapa completa foi apresentada com foco em propostas para o eleitorado, trazendo também o nome de Daiana Criminácio como candidata a vice-governadora, conforme noticiado inicialmente pelo portal de notícias.

Quem é Alexandre Salomão, o nome do Mobiliza

Com 55 anos de idade, Alexandre Salomão possui uma trajetória ligada ao Direito, atuando como advogado criminalista. Sua experiência pública inclui a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraná.

O cronograma das eleições e os próximos passos

As convenções partidárias são momentos cruciais onde os filiados decidem os rumos das candidaturas. O prazo final para a realização desses encontros é o dia 5 de agosto, sendo uma etapa obrigatória antes do registro oficial no Tribunal Superior Eleitoral.

Após a convenção, os partidos devem realizar o registro das candidaturas até o dia 15 de agosto. A partir do dia seguinte, a campanha eleitoral ganha as ruas, permitindo o contato direto com os eleitores e a divulgação das propostas de governo.

O cenário do pleito para este ano

Nas eleições marcadas para o dia 4 de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolher representantes em diversas esferas. Além do cargo de governador, o pleito contempla a escolha de presidente, senadores, deputados federais e estaduais.

Perguntas Frequentes

Quem é o candidato do Mobiliza ao governo do Paraná? O candidato oficial é o advogado criminalista Alexandre Salomão.

Quem compõe a chapa como vice? A candidata a vice-governadora anunciada pelo partido é Daiana Criminácio.

Qual foi o local da convenção que confirmou o nome? O evento oficial do partido ocorreu na cidade de Curitiba.

Qual é o prazo final para o registro de candidaturas no TSE? Os partidos devem registrar seus candidatos no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Quando começa oficialmente a campanha eleitoral? A campanha eleitoral tem início oficial no dia 16 de agosto, logo após o término do prazo de registro.