Guojun Xuan e Silvia Zhang são acusados de abuso de ao menos 14 crianças nascidas por barriga de aluguel

Casal da Califórnia é acusado de abusar de ao menos 14 crianças nascidas por barriga de aluguel; investigação cita câmeras e 21 crianças removidas

Guojun Xuan, 66, e Silvia Zhang, 39, foram presos em sua mansão em Arcadia e, conforme noticiou a BBC citando a CBS News, entraram com declaração de não culpados em audiência em Pasadena.

Acusações e prisão

De acordo com a acusação, o casal enfrenta múltiplas contagens por abuso e por tentar dissuadir uma testemunha. O promotor distrital de Los Angeles, Nathan J Hochman, afirmou em nota: “The number of children who were subjected to this alleged horrific abuse is unprecedented”, frase reproduzida pela BBC.

Segundo os documentos citados pela reportagem, Xuan e Zhang são acusados de conspirar para submeter 15 das 16 crianças que viviam em sua casa a abuso físico repetido; no total, 21 crianças foram retiradas da custódia do casal em uma ação anterior.

Início da investigação e apreensões

A investigação teve início em maio de 2025, quando Zhang levou um bebê de dois meses a um hospital com uma lesão na cabeça e afirmou que o menino havia caído de uma cama, segundo a BBC. Em julho de 2025, autoridades realizaram a primeira operação na residência e colocaram 21 crianças sob custódia do estado.

Condições na casa e evidências

Ao entrar no imóvel, a polícia encontrou três quartos descritos como “learning centres” sob supervisão de várias babás. Autoridades afirmam que a mansão tinha 32 câmeras ativadas por movimento que, segundo a acusação, foram usadas pelo casal para monitorar a disciplina aplicada pelas cuidadoras.

Imagens citadas pela promotoria mostram babás dando palmadas, tapas ou golpes nas crianças. Uma das cuidadoras, identificada como Chunmei Li, 58, é apontada como responsável por bater no bebê que teve a lesão na cabeça dois dias antes de ser levado ao hospital; Li foi acusada de um crime grave de abuso infantil e, segundo a acusação, há um mandado de prisão no valor de $105.000 (£88.800).

Outros pontos da denúncia e resposta da defesa

A acusação também afirma que o casal administrava uma empresa de barriga de aluguel e teria feito declarações falsas a pelo menos duas gestantes de substituição, indicando que Zhang tinha dificuldades para engravidar, conforme o processo criminal citado pela BBC. Em maio de 2025, Zhang mantinha uma planilha com o cadastro de 21 crianças, segundo o mesmo documento.

Se condenados conforme as acusações citadas pela BBC, Xuan pode pegar até 17 anos e quatro meses de prisão, Zhang até 11 anos e oito meses, e Li até 12 anos, segundo a própria reportagem.