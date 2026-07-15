HILUX ROUBADA EM JURANDA É RECUPERADA PELA POLÍCIA MILITAR ESCONDIDA EM MATAGAL NA ZONA RURAL DE CORBÉLIA

Uma caminhonete Toyota Hilux roubada na cidade de Juranda foi recuperada pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (14), na área rural de Corbélia.

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações sobre a possível localização do veículo por volta das 14h20. No local indicado, os policiais encontraram a caminhonete escondida em meio a um matagal.

Durante a verificação, foi constatado que a Hilux utilizava placas pertencentes a outra caminhonete do mesmo modelo, sem registro de furto ou roubo, numa tentativa de dificultar a identificação do veículo.

Os policiais entraram em contato com o proprietário dos veículos e acionaram a Polícia Civil de Corbélia. Após os procedimentos iniciais, a ocorrência foi repassada à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias do roubo, identificar os envolvidos no crime e investigar a possível utilização de placas clonadas. A caminhonete deverá ser devolvida ao proprietário após os procedimentos legais.

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