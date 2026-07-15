Quem é o pai de Giuliano Simeone? Titular da Argentina é filho de Diego Simeone?

A Argentina promoveu uma mudança importante para a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. Giuliano Simeone foi escolhido como titular.

O atacante deve dar mais profundidade pelos lados do campo ao setor ofensivo argentino, uma característica que a equipe comandada por Lionel Scaloni buscava reforçar durante o torneio.

Agora, Simeone terá a oportunidade de se transformar em herói nacional caso brilhe em um dos jogos mais importantes da carreira. O vencedor da semifinal garante vaga na decisão da Copa do Mundo, contra a Espanha, no próximo domingo.

Quem é o pai de Giuliano Simeone?

Giuliano Simeone é filho de Diego Simeone, um dos maiores ídolos da seleção argentina e um dos técnicos mais respeitados do futebol mundial. Aos 56 anos, Diego Simeone tem sido presença constante nas transmissões dos jogos da Argentina, acompanhando a campanha da seleção e torcendo pelo filho.

Atualmente, ele é treinador do Atlético de Madrid, da Espanha, clube que dirige desde 2011 e onde se consolidou como um dos técnicos mais vitoriosos da história da equipe.

Antes de iniciar a carreira como treinador, Diego Simeone construiu uma trajetória de destaque como volante. Pela seleção argentina, disputou 108 partidas e marcou 11 gols. Na Europa, também defendeu clubes tradicionais como Sevilla, Inter de Milão, Lazio e o próprio Atlético de Madrid.

Assim como o pai, Giuliano Simeone foi formado nas categorias de base do Atlético de Madrid. Antes de ganhar espaço no elenco principal, também passou por períodos de empréstimo em outras equipes do futebol espanhol para adquirir experiência.

Na campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2026, o atacante chegou à semifinal tendo marcado dois gols pela seleção. Agora, diante da Inglaterra, ele busca escrever o próprio capítulo na história da seleção argentina.

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Inglaterra x Argentina: ficha técnica

Competição: Copa do Mundo de 2026 – semifinal

Copa do Mundo de 2026 – semifinal Data: quarta, 15 de julho de 2026

quarta, 15 de julho de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio de Atlanta, Estados Unidos

Estádio de Atlanta, Estados Unidos Transmissão: Globo e SBT (TV aberta), sportv (TV fechada), ge tv (Globoplay), ge.globo (site) e CazéTV (YouTube)

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