Nesta quarta-feira (15), o Brasil celebra o Dia do Homem. E antes que alguém pergunte se também tem presente, bolo ou promoção de churrasco, vale lembrar que a data nasceu com um objetivo bem menos festivo: incentivar os homens a cuidarem mais da própria saúde.

Existe um velho hábito masculino de acreditar que dor passa sozinha, que consulta médica pode ficar para depois e que procurar um médico só faz sentido quando a situação já saiu do controle. O problema é que o corpo costuma cobrar essa confiança exagerada com juros.

Por isso, o Dia do Homem serve como um lembrete de que fazer exames de rotina, manter hábitos saudáveis e procurar atendimento preventivo não diminuem ninguém. Pelo contrário. Cuidar da saúde também é uma demonstração de responsabilidade consigo mesmo e com a família.

Embora muita gente só descubra a existência da data depois que ela aparece nas redes sociais, a mensagem continua atual: prevenção ainda é o melhor caminho para viver mais e melhor.

O post Hoje é Dia do Homem. Agora falta marcar aquele exame que vive sendo adiado. apareceu primeiro em CGN.

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Corinthia Mes