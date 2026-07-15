👓⚽ VOCÊ PEDIU. A 99 ÓTICAS EVOLUIU!

Chegou o tão esperado UPGRADE 99, uma campanha especial para quem busca mais qualidade, tecnologia e conforto na hora de cuidar da visão.

Durante todo o mês de junho, na compra de lentes participantes, você ganha um upgrade para uma lente superior dentro da mesma linha, aproveitando recursos avançados que proporcionam uma experiência visual ainda melhor para o seu dia a dia.

🔥 É simples: você compra uma lente e leva uma superior!

Porque enxergar bem já faz toda a diferença. Agora, com mais tecnologia e performance, sua visão entra em um novo nível.

🏆 Mais tecnologia

🏆 Mais conforto

🏆 Mais performance visual

🏆 Mais benefícios para você

Passe na 99 Óticas e descubra todas as lentes participantes desta campanha imperdível.

⚠️ Promoção válida de 01/06 a 30/06. Consulte o regulamento e as condições na loja.

📍 Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1603 – Centro, Ubiratã

📞 WhatsApp: (44) 9 9707-2650

📲 Instagram: @99oticasubirata

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