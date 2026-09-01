Hoje é Dia em setembro de 2026: datas, fatos históricos e campanhas de conscientização

Setembro de 2026 reúne diversos momentos significativos no Brasil e no mundo, com datas oficiais, campanhas sociais e efemérides que marcam a cultura, a história e os direitos humanos. Segundo informações da Agência Brasil, o mês traz no calendário fatos relevantes como o tradicional Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro, e o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

Além das datas comemorativas, setembro também é mês de campanhas importantes, como o Setembro Verde, que visa promover a inclusão de pessoas com deficiência, e o Setembro Amarelo, voltado à prevenção do suicídio, conforme dados compilados pela Agência Brasil.

Campanha Setembro Verde e a inclusão das pessoas com deficiência

O Setembro Verde concentra esforços para conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência. No Brasil, mais de 14 milhões de habitantes têm essa condição, correspondendo a 7,3% da população com dois anos ou mais, segundo o IBGE. A data central dessa mobilização ocorre em 21 de setembro, marcada pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Reportagens anteriores da Rádio Nacional e da Agência Brasil evidenciaram desafios atuais, como o fato de apenas uma em cada quatro pessoas com deficiência completar o ensino básico, reforçando a urgência na inclusão educacional e social.

Comemorações civis e históricas de setembro

O mês celebra ainda o 7 de setembro, o Dia da Independência do Brasil, data que recebeu ampla cobertura especial da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) especialmente no bicentenário em 2022, quando foi detalhada a escolha da data. Em 12 de setembro, a Rádio Nacional completa 90 anos, destacando sua importância na formação da identidade cultural brasileira e na promoção da cidadania.

Outras efemérides relevantes incluem o nascimento de personalidades como a pintora modernista Tarsila do Amaral, em 1886, e o músico Freddie Mercury, fundador da banda Queen, nascido em 1946. No dia 15, é celebrado o Dia Internacional da Democracia, reconhecido pela ONU.

Saúde, direitos humanos e proteção da infância

O mês também chama a atenção para temas de saúde e direitos humanos. Em 27 de setembro, ocorre o Dia Nacional de Doação de Órgãos, reforçando a importância de alertar familiares sobre a vontade de ser doador, conforme divulgado pela Rádio Nacional e TV Brasil ao longo dos anos.

Outro marco é o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que completa um ano em 17 de setembro, regulamentando e fortalecendo a proteção dos direitos infantojuvenis no ambiente digital. Essa legislação visa coibir violação desses direitos em redes sociais, aplicativos e serviços virtuais acessados por crianças e adolescentes.

Outras datas internacionais e nacionais de destaque

Setembro inclui ainda celebrações mundiais reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), como o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos em 23 de setembro, o Dia Internacional da Paz também na mesma data, e o Dia Internacional do Podcast em 30 de setembro, data criada em 2014 para valorizar o formato de áudio digital.

Além das campanhas de conscientização e marco culturais, o mês destaca organizações, instituições e fatos históricos que contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e político do Brasil e do mundo.

Perguntas frequentes

Qual a importância do Setembro Verde?

O Setembro Verde promove a conscientização e a inclusão social das pessoas com deficiência, destacando desafios como o baixo índice de conclusão do ensino básico nesse público, segundo dados do IBGE e reportagens da Rádio Nacional e Agência Brasil.

Quando é celebrado o Dia da Independência do Brasil e qual é seu significado?

O Dia da Independência do Brasil é comemorado em 7 de setembro e marca a separação do país de Portugal, evento celebrado nacionalmente e que recebe cobertura especial de veículos oficiais como a Empresa Brasil de Comunicação.

O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital?

É uma lei sancionada em 2025 que regula a proteção dos direitos das crianças e adolescentes no ambiente digital, buscando coibir violações em plataformas on-line e redes sociais, em vigor desde março de 2026.