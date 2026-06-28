Homem condenado por tráfico é preso durante ação do Choque no Bairro Interlagos, em Cascavel

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Por Diego Cavalcante
Atualizado em
Um homem condenado por tráfico de drogas foi preso na noite deste sábado (27), durante uma ação da equipe Choque da Polícia Militar no Bairro Interlagos, em Cascavel. O cumprimento do mandado de prisão ocorreu por volta das 20h15, na Rua Jean Piaget.
De acordo com a Polícia Militar, os militares receberam informações qualificadas de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria em uma residência da região. A equipe foi até o endereço, realizou a abordagem e confirmou a existência da ordem judicial em desfavor do suspeito.
O mandado havia sido expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios em razão de regressão cautelar. A pena é de 4 anos e 11 meses de prisão pelo crime de tráfico de drogas, e a ordem judicial possui validade até 25 de junho de 2038.
Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado à carceragem do DEPEN (Departamento de Polícia Penal do Paraná), anexa à 15ª Subdivisão Policial (SDP) de Cascavel, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A ação foi concluída com um homem preso.
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