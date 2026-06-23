Homem denunciado pelo Ministério Público em Paranaguá pela morte de motoboy a facadas em outubro de 2025 é condenado a 32 anos e 9 meses de prisão

O Ministério Público do Paraná obteve no Judiciário a condenação a 32 anos e 9 meses de prisão de um homem denunciado pela morte a facadas de um motoboy no dia 31 de outubro de 2025, em Paranaguá, no Litoral do estado. A vítima tinha 22 anos de idade e deixou um filho.

De acordo com as investigações que embasaram denúncia oferecida pela 3ª Promotoria de Justiça de Paranaguá por latrocínio e corrupção de menores, na data do crime, o autor atraiu a vítima para uma emboscada, simulando um pedido de entrega de pizza para um endereço inexistente em local ermo, onde, em conjunto com três adolescentes, agrediram o motoboy com extrema violência no intuito de roubarem sua motocicleta. A vítima foi morta com 12 facadas.

Além da pena de prisão, a sentença de condenação, expedida pela 2ª Vara Criminal de Paranaguá, fixou a obrigação de pagamento de R$ 50 mil a título de indenização por danos morais a ser destinada ao filho da vítima.

Processo: 0000116-78.2026.8.16.0129

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