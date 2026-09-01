Homem é baleado acidentalmente por amigo em clube de tiro no Oeste do Paraná

Um homem de 37 anos foi baleado no tórax em um disparo acidental dentro de um clube de tiro localizado no distrito de Novo Sobradinho, em Toledo, no Oeste do Paraná, na tarde de sábado (29). Segundo informações da Polícia Civil, a vítima era amiga do atirador, que efetuou o disparo durante o manuseio da arma no local.

Após o incidente, a vítima foi socorrida por pessoas presentes e encaminhada ao Hospital Bom Jesus (HOESP), onde permanece em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Sequência de falhas no manuseio da arma

De acordo com o delegado Fábio Freire, o disparo ocorreu por uma sequência de falhas nas regras básicas de segurança ao manusear armas de fogo. As imagens das câmeras de segurança mostram os dois homens na área administrativa do clube, que é um espaço onde o manuseio é proibido.

Primeiro, a vítima manuseou a pistola calibre 9 milímetros, deixando a arma sobre a mesa. Em seguida, o atirador, um homem de 31 anos titular de registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), pegou a arma e durante o manuseio efetuou o disparo que atingiu a vítima.

Segundo relatos, o atirador acreditava que a arma estava descarregada, pois a vítima havia colocado um carregador com uma munição na câmara e depois retirado, deixando a arma aparentemente sem condições de disparo. A Polícia Civil investiga o caso como disparo acidental e lesão corporal culposa.

Investigação e posicionamento do clube

A arma usada possui registro regular e foi recolhida para perícia. A Polícia Civil instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do caso e descartou, preliminarmente, qualquer participação dos proprietários do clube no incidente.

Em nota, o clube de tiro ressaltou que o manuseio de armas em áreas administrativas é uma conduta proibida e está sendo colaborativo com as investigações para esclarecer o ocorrido.

Ao término das apurações, documentos serão encaminhados à Polícia Federal e ao Comando do Exército para avaliação administrativa dos envolvidos e do estabelecimento.