Sandro Alex participa de encontros com cooperativismo e meio ambiente em agenda de campanha no Paraná

O candidato ao governo do Paraná, Sandro Alex (PSD), cumpriu uma extensa agenda de campanha na terça-feira, 1º de agosto, com compromissos em Curitiba e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana. O foco principal das atividades foi o diálogo com líderes do cooperativismo e do setor ambiental, além da participação em uma sabatina transmitida ao vivo.

Pela manhã, Sandro Alex teve reunião com representantes da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), durante a qual gravou materiais para a campanha. Ao meio-dia, participou de um almoço com empresários locais. No período da tarde, foram realizadas novas gravações e, às 16h30, o candidato participou de uma sabatina que teve ampla divulgação pela internet.

Encontros com representantes do meio ambiente e eventos em Fazenda Rio Grande

Logo após a sabatina, em Curitiba, Sandro Alex reuniu-se com representantes do meio ambiente, fortalecendo o diálogo com esse segmento. No período noturno, o candidato esteve em Fazenda Rio Grande para o lançamento oficial de candidaturas, ampliando a mobilização política na Região Metropolitana da capital paranaense.

Contexto das eleições no Paraná em 2026

A campanha eleitoral para o pleito de 2026 no Paraná teve início nacionalmente em 16 de agosto, quando os candidatos passaram a poder pedir votos, realizar comícios, caminhadas, debates e divulgar suas propostas em diferentes meios de comunicação, conforme as normas da Justiça Eleitoral. As eleições para o governo estadual estão marcadas para o primeiro turno em 4 de outubro, com eventual segundo turno previsto para 25 de outubro.

No Paraná, oito candidatos concorrem oficialmente ao governo, dentre eles Sandro Alex, que tem intensificado sua agenda para fortalecer alianças e apresentar suas propostas aos diversos setores da sociedade.