Homem é condenado a 21 anos de prisão após esfaquear mulher grávida em caso de tentativa de feminicídio no Paraná

Justiça condena agressor a 21 anos de reclusão por tentativa de feminicídio contra mulher grávida após discussão motivada por ciúmes no Paraná

Um caso de extrema violência contra a mulher, ocorrido no início de 2025 na cidade de Faxinal, no Norte do Paraná, teve seu desfecho judicial nesta quinta-feira (8). Um homem foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado por tentar matar sua companheira, que estava grávida na época do crime.

A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a culpa do réu em diversos crimes, incluindo tentativa de feminicídio, vias de fato, desacato e resistência à autoridade. O caso, que chocou a comunidade local, envolveu uma série de agressões físicas graves contra a vítima.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o ataque aconteceu no dia 4 de janeiro de 2025, dentro da residência onde o casal vivia. A discussão, que teve como estopim o ciúme do agressor, resultou em múltiplos golpes de faca contra a mulher, que sobreviveu após receber atendimento médico.

Detalhes da agressão e sobrevivência da vítima

De acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR), a vítima foi socorrida a tempo, o que permitiu que ela e o bebê sobrevivessem ao ataque. Apesar de ter escapado com vida, a mulher sofreu ferimentos que deixaram cicatrizes permanentes em seu corpo, o que foi levado em consideração na hora de definir a condenação.

Após cometer o crime, o homem teria se envolvido em uma briga com o próprio pai antes de ser detido. No momento da prisão em flagrante, ele ainda desacatou os policiais e tentou fugir enquanto estava sob custódia na delegacia, agravando sua situação perante a Justiça.

Indenizações e agravantes da pena

O Conselho de Sentença acatou integralmente as teses do Ministério Público, reconhecendo agravantes cruciais para o aumento da pena. Entre eles, destacam-se o fato de a vítima estar grávida no momento das agressões e o uso de meio cruel durante a tentativa de homicídio.

Além da pena privativa de liberdade, a Justiça determinou o pagamento de uma indenização total de R$ 30 mil à vítima. O valor é dividido em R$ 20 mil por danos morais e R$ 10 mil especificamente pelos danos estéticos causados pelas cicatrizes decorrentes do esfaqueamento.

Histórico criminal do condenado

As investigações revelaram que o réu não era réu primário. Segundo o MPPR, ele já possuía uma condenação anterior pelo crime de roubo e respondia a um processo por tráfico de drogas. Além disso, existiam registros de processos anteriores por ameaças contra a própria companheira.

Perguntas Frequentes

Qual foi a pena aplicada ao réu?

O homem foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado pelo Tribunal do Júri.

Quais crimes foram atribuídos ao condenado?

Ele foi considerado culpado por tentativa de feminicídio, vias de fato, desacato e resistência à prisão.

A vítima e o bebê sobreviveram ao ataque?

Sim, a vítima recebeu atendimento médico a tempo e conseguiu sobreviver, assim como o bebê que ela esperava.

Houve pagamento de indenização?

Sim, o agressor deverá pagar R$ 30 mil à vítima, sendo R$ 20 mil por danos morais e R$ 10 mil por danos estéticos.

O réu tinha antecedentes criminais?

Sim, segundo o MPPR, ele já tinha condenação por roubo, respondia por tráfico de drogas e possuía histórico de ameaças contra a vítima.