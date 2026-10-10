Ibama extingue 229 incêndios no Amazonas e reforça combate com novas aeronaves

O governo federal intensificou o combate aos incêndios no Amazonas com o envio de brigadistas e aeronaves especializadas para conter o avanço do fogo.

O avanço das queimadas no Amazonas resultou em uma mobilização do governo federal para ampliar as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, 229 incêndios já foram extintos no estado desde o início do atual período crítico.

As equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) seguem atuando no terreno, combatendo outros 20 focos ativos. Além do combate direto, os agentes realizam trabalhos contínuos de monitoramento e prevenção em regiões estratégicas.

Para reforçar a resposta, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) mobilizou 290 brigadistas especializados. A operação também conta com o envio de mais seis aeronaves para apoiar as equipes em campo e facilitar o acesso a locais remotos.

Reforço logístico e aéreo no combate ao fogo

O reforço aéreo é composto por quatro aviões Air Tractor, que são utilizados especificamente para o lançamento de água sobre as áreas atingidas pelas chamas. Além disso, dois helicópteros foram destinados para o transporte de brigadistas e apoio logístico.

As operações são coordenadas pelo Centro Integrado Multiagência de Coordenação Operacional Federal (Ciman Federal). O órgão é responsável por articular a atuação conjunta entre as esferas federal e estadual no monitoramento dos focos de incêndio.

Histórico recente das operações no estado

Em setembro, a pedido do governo do Amazonas, o Ciman Federal chegou a acionar combatentes do Projeto de Resposta em Ações Integradas para Atuação em Situações de Desastres (Respad). Na ocasião, uma Aeronaves do Projeto de Gerenciamento de Aeronaves para Situações de Urgência e Socorro (Pegasus) também foi mobilizada.

A necessidade de deslocamento dessas equipes foi revista dias depois, após a ocorrência de chuvas que reduziram os focos de incêndio no estado. O governo estadual informou, naquele momento, que o deslocamento do Respad não seria necessário devido à melhora das condições climáticas.

Prevenção e recursos de longo prazo

Além das medidas emergenciais, o MMA orientou o governo amazonense sobre os procedimentos para solicitar recursos através do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec). O mecanismo visa ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência.

Entre os projetos de longo prazo, destaca-se o ProAmazon. A iniciativa é financiada pelo Fundo Amazônia com um aporte de R$ 45 milhões, focando especificamente em ações estruturantes de prevenção e combate aos incêndios florestais na região.

Perguntas e Resposta

Quantos incêndios já foram extintos no Amazonas?

De acordo com a Empresa Brasil de Comunicação, o Ibama já extinguiu 229 incêndios no estado desde o início do período crítico.

Quantos focos de incêndio ainda permanecem ativos?

Atualmente, as equipes do Ibama seguem combatendo 20 focos ativos de incêndio no Amazonas.

Quais aeronaves estão sendo utilizadas no combate?

A operação conta com quatro aviões Air Tractor, para lançamento de água, e dois helicópteros para transporte logístico e de brigadistas.

Qual o papel do Ciman Federal na operação?

O Ciman Federal é o órgão responsável por coordenar e articular a atuação de todos os órgãos federais e estaduais envolvidos no monitoramento e combate ao fogo.

O que é o projeto ProAmazon?

É um projeto financiado pelo Fundo Amazônia com R$ 45 milhões, voltado para o desenvolvimento de ações de prevenção e combate a incêndios florestais.