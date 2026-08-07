Homem é encontrado gravemente ferido após possível briga e tem celular e R$ 1,9 mil levados em Palotina

Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por golpes de arma branca em Palotina, nesta sexta-feira (07). A vítima foi encontrada pela manhã e precisou ser transferida para atendimento especializado em Toledo.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 8h para comparecer ao Hospital Municipal, onde o homem havia dado entrada após sofrer as agressões. Ele estava intubado, sob cuidados médicos e com risco de vida, apresentando duas perfurações, sendo uma na nuca e outra no rosto.

Conforme o relato da esposa, o homem chegou em casa alcoolizado na noite de quinta-feira (06), saiu para cortar o cabelo e retornou por volta das 21h. Cerca de meia hora depois, saiu novamente e não voltou durante a noite.

A vítima também não atendia às ligações. Por volta das 6h30 desta sexta-feira, retornou para casa ferida e com dificuldade para caminhar.

A esposa informou aos policiais que o homem havia recebido um salário de R$ 1,9 mil no dia anterior. O dinheiro e o aparelho celular Xiaomi Redmi 15C, porém, não foram encontrados.

A mulher afirmou ainda desconhecer quem teria cometido a agressão, a motivação do crime ou se o marido possuía algum desafeto.

Durante as diligências, por volta das 11h, a PM recebeu a informação de que havia marcas de sangue em frente a um estabelecimento comercial localizado em um cruzamento. Os policiais foram até o endereço e encontraram vestígios de sangue na calçada e na porta do imóvel.

Os vestígios foram fotografados e filmados. Na sequência, imagens do sistema de monitoramento municipal foram analisadas e mostraram uma possível briga nas proximidades. As imagens também registraram a vítima deixando o local após o ocorrido.

Equipes realizaram buscas na região para tentar localizar possíveis envolvidos, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O caso foi registrado como lesão corporal gravíssima. O boletim de ocorrência, juntamente com fotografias, vídeos e imagens do sistema de monitoramento, foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá investigar a autoria, a motivação da agressão e o desaparecimento do dinheiro e do celular.