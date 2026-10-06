Homem é encontrado morto em Santa Tereza do Oeste; secretário diz que investigará o caso

Vítima, 42 anos, foi encontrada na Rua Castro Alves na manhã de 6 de outubro de 2026; PM isolou a área e Polícia Civil investiga, diz CGN

Segundo o CGN, Davi Antônio da Rosa, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã de 6 de outubro de 2026 na Rua Castro Alves, em Santa Tereza do Oeste. Moradores relataram ter ouvido disparos entre 5h30 e 6h, e a vítima foi localizada caída na calçada, já sem sinais vitais.

A Polícia Militar isolou a área para preservar a cena, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito, informa o CGN. Peritos permaneceram no local até o início das investigações da Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Eloi Schmidt, comentou o caso e destacou o trabalho das forças policiais.

Local e primeiras apurações

De acordo com a Polícia Militar, as equipes isolaram o perímetro para a atuação dos peritos e para buscar elementos que auxiliem na identificação do autor. Em declaração ao CGN, o secretário Eloi Schmidt disse: “A princípio trata-se de um homicídio, segmento masculino, entre 5h30 e 6h da manhã, ouviu-se tiros e agora a polícia isolou a área, os peritos isolaram a área para buscar elementos que possamos chegar ao autor ou autora desse homicídio”.

Investigações e posicionamento do secretário

Ainda não há informações sobre autoria do crime, segundo o CGN. Schmidt afirmou confiar no trabalho da equipe da Polícia Civil e mencionou o delegado Emanuel pelo nome: “Por enquanto não se tem pista, mas eu acredito muito no trabalho do doutor Emanuel da Polícia Civil, tenho certeza que vai esclarecer esse homicídio aqui em Santa Tereza do Oeste.”

Próximos passos e responsabilização

O secretário também ressaltou que homicídios não são frequentes na cidade e destacou a importância de apurar as motivações do crime antes de encaminhar o caso ao Judiciário. Nas palavras dele, “o importante é primeiro identificar, apurar os motivos e posteriormente entregar para que a justiça faça o trabalho dela”, conforme publicado pelo CGN.

Como colaborar com a investigação

Informações que possam ajudar a identificar o atirador podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones: