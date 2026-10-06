Ex-chefe do Service secreto alemão August Hanning é preso por suspeita de espionagem e traição

Prisões incluem um ex-funcionário do BND que teria repassado aproximadamente 2.000 documentos confidenciais, diz a procuradoria federal da Alemanha

August Hanning, que chefiou o Service Federal de Inteligência (BND) entre 1998 e 2005, foi preso sob suspeita de espionagem, traição e de obter informações classificadas para uma potência estrangeira, informou a Procuradoria Federal da Alemanha, segundo BBC.

Além de Hanning, as autoridades prenderam um ex-funcionário do BND identificado na fonte como Manfred D (a reportagem da BBC registra também a grafia “Mandred D”), acusado de fornecer a Hanning cerca de 2.000 documentos sigilosos em troca de pagamento, segundo os procuradores.

Caso relacionado e descoberta de documentos

A suposta posse de documentos por Hanning veio à tona no contexto de uma investigação separada relacionada à herdeira de uma cadeia de restaurantes, Christina Block. A Promotoria Pública de Hamburg acusou Block de orquestrar o sequestro dos dois filhos mais novos em 2023 por disputa de guarda; investigadores disseram que Hanning estaria ligado a uma tentativa anterior de sequestro que ele nega.

Autoridades policiais estaduais teriam encontrado um dispositivo eletrônico de armazenamento contendo informações sensíveis, incluindo documentos recentes do BND, segundo a BBC e reportagens locais citadas pela matéria.

Próximos passos e contexto

A matéria cita também um caso anterior, de 2023, em que um alto funcionário do BND foi acusado de traição por supostamente repassar segredos de Estado à Rússia; o processo mencionado ainda está em andamento, conforme a BBC.

Fontes

Informações com base em reportagem da BBC, autor Olivia Ireland, publicada em 6 de outubro de 2026.