Queda de árvore bloqueia faixa da Avenida Brasil durante a madrugada

Uma árvore caiu sobre a Avenida Brasil, na região do Bairro São Cristóvão, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros durante a madrugada desta terça-feira (28), em Cascavel.

Com o apoio de um caminhão Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR), os militares realizaram o corte e a remoção dos galhos que bloquearam uma das faixas da avenida, impedindo a passagem de ônibus pelo trecho.

Quando a equipe chegou, policiais militares já sinalizavam o local e orientavam o trânsito até a conclusão dos trabalhos. Após a retirada da árvore, a via foi liberada.

Ninguém ficou ferido.