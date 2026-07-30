HOMEM É PRESO APÓS AGREDIR PRIMA E DANIFICAR VEÍCULO DURANTE CONFUSÃO FAMILIAR E

HOMEM É PRESO APÓS AGREDIR PRIMA E DANIFICAR VEÍCULO DURANTE CONFUSÃO FAMILIAR EM CAMPINA DA LAGOA

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (29), após uma ocorrência de violência doméstica, ameaça e dano ao patrimônio, no Jardim Maravilha, em Campina da Lagoa.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal Ubiratã Online, a equipe foi acionada via 190 e, ao chegar ao local, uma mulher de 37 anos informou que havia ido até a residência dos tios idosos, dos quais é cuidadora. Ela relatou que seu primo chegou embriagado e bastante alterado, arrancando uma câmera de monitoramento instalada por ela para acompanhar, à distância, o estado de saúde dos idosos.

Ainda conforme a vítima, durante a discussão o homem passou a fazer ameaças, chutou o veículo dela, causando danos ao para-choque, e também a agrediu fisicamente.

Os policiais constataram a lesão e, como a vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor, o homem recebeu voz de prisão em flagrante.

Os envolvidos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Campina da Lagoa para avaliação médica e confecção dos laudos. Em seguida, foram levados à Delegacia da Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A ocorrência foi registrada pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano.

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