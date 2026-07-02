Homem é preso após mostrar vídeos pornográficos a mulheres na rua e desacatar policiais

Na noite de ontem, quarta-feira (1), um homem foi preso no centro de Toledo, no Oeste do Paraná, após ser flagrado mostrando vídeos pornográficos a mulheres que passavam pela rua. O caso aconteceu por volta das 19h30 e mobilizou uma equipe da Polícia Militar, que foi acionada depois de várias denúncias de pedestres.

Segundo o boletim policial, várias pessoas que passavam pelo local acionaram o 190 relatando que um homem, vestindo calça jeans, camiseta preta e mochila escura, estava abordando mulheres e exibindo vídeos de conteúdo sexual em seu celular, o que causou constrangimento e revolta entre as vítimas.

Ao chegar ao local, a equipe da PM localizou o suspeito rapidamente. Durante a abordagem, nada de ilegal foi encontrado com ele. No entanto, enquanto era entrevistado pelos policiais, o homem passou a agir de forma agressiva, mostrando o dedo do meio para a equipe e usando palavras ofensivas. Diante do desacato, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que resistiu e precisou ser contido com uso progressivo da força e algemas.

Após ser detido, o homem foi levado para a sede do 19º Batalhão da Polícia Militar, onde foi registrado um termo circunstanciado pelo desacato e importunação sexual.