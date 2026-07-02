A PROMOÇÃO QUE TODO MUNDO ESTAVA ESPERANDO CHEGOU NA DONATELLO!Reúna a famíli…

🐢🍕 A PROMOÇÃO QUE TODO MUNDO ESTAVA ESPERANDO CHEGOU NA DONATELLO! 🍕

Reúna a família, chame os amigos e aproveite o Mega Combo Donatello! 🤩

🔥 São 10 esfihas abertas por apenas R$ 34,99!

Você ainda escolhe a quantidade de cada sabor, montando o combo do seu jeito! 😋

✅ Carne

✅ Calabresa

✅ Milho com Bacon

✅ Frango com Catupiry

Massa leve, recheios deliciosos e aquele sabor que conquista desde a primeira mordida! 💚💜

📲 Faça seu pedido agora mesmo: WhatsApp: (44) 99964-9270

👉 Siga: @donatello_pizzasesfihas

📍 Donatello Pizzas e Esfihas Avenida Ascanio Moreira de Carvalho, 2706 – São Vicente.

🍕 Donatello: qualidade, sabor e promoções imperdíveis todos os dias!

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