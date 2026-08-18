HOMEM É PRESO EM CAMPINA DA LAGOA SUSPEITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA

HOMEM É PRESO EM CAMPINA DA LAGOA SUSPEITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS

Um homem foi preso pela Polícia Militar no Lago Antônio Chiqueto, em Campina da Lagoa, suspeito de praticar importunação sexual contra crianças que frequentavam o local.

De acordo com informações repassadas Polícia Militar ao Portal Ubiratã Online, a equipe foi acionada por uma mãe que teria percebido atitudes suspeitas do indivíduo em relação às crianças.

Ao chegarem ao local, os policiais realizaram a abordagem e constataram indícios de gestos obscenos e comportamentos considerados incompatíveis com um ambiente familiar.

Segundo relatos de frequentadores, o suspeito já vinha frequentando o lago há alguns dias e teria chamado a atenção pela forma como se aproximava das crianças.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado ao hospital para os procedimentos de praxe e, posteriormente, conduzido à Delegacia da Polícia Civil, acompanhado de uma testemunha, onde a ocorrência foi registrada.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias dos fatos e ouvir outras possíveis testemunhas.

Foto Ilustrativa

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