Homem fica ferido ao cair de telhado no Belmonte

Um homem foi socorrido na tarde deste sábado (01) após sofrer uma queda de plano elevado. Ele realizava uma manutenção no telhado da casa, na Rua Bernardo Sartoretto, no Loteamento Belmonte, quando sofreu a queda.

Pelas imagens é possível notar que o telhado cedeu e o homem despencou de uma altura aproximadamente a três metros.

Ele caiu no pátio da casa e ficou ferido, precisando do atendimento médico. Rapidamente os socorristas do Samu chegaram ao local e iniciaram os atendimentos à vítima.

Ela apresentava contusões e escoriações pelo corpo e foi encaminhada à casa hospitalar para ser reavaliada e medicada.