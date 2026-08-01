Palpite Cerro Porteño x Clube Desportivo Luqueno

Publicado em 01/08/2026, 09:54

por

Gabriel



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Modificado em

01/08/2026

para 18:00



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Palpites Futebol



No Paraguai a bola vai rolar pelo Torneio Clausura. O Cerro Porteño enfrenta o Sportivo Luqueño no sábado (01), às 18h30 (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

O Cerro não fez um bom retorno após a Copa do Mundo e soma duas derrotas seguidas. A última foi jogando em casa, por 2 a 1, para o 2 de Mayo. Esses resultados preocupam o torcedor diante da proximidade do jogo contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

O Sportivo Luqueño entra em campo depois de sofrer uma goleada em casa por 4 a 1 para o Trinidense. O resultado ruim coloca o time novamente em alerta após a estreia com vitória fora de casa contra o Guaraní.

No retrospecto de confrontos entre os clubes, o Cerro Porteño leva vantagem, tendo vencido os três últimos jogos. A última vitória do Luqueño foi em 2024, quando bateu o Cerro por 1 a 0 em casa, também pelo Torneio Clausura.