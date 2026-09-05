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Homem invade cemitério em SP para resgatar ossada da mãe após sonhos recorrentes, mas acaba preso por violar túmulo errado

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Imagem ilustrativa Gerada por IA
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Um homem de 54 anos foi preso em flagrante na cidade de Poá, na região metropolitana de São Paulo, após invadir um cemitério local e retirar uma ossada de uma sepultura.

O caso, que chamou a atenção das autoridades, ocorreu nesta sexta-feira (4). O suspeito decidiu retirar o que acreditava ser o corpo da mãe após ter sonhos recorrentes com ela em situações de sofrimento.

A situação foi descoberta quando o colega de quarto do homem encontrou os restos mortais dentro de um saco plástico na calçada da residência onde ambos moram e acionou a Polícia Militar.

Conforme informação divulgada pela Banda B, o homem afirmou aos policiais que pretendia levar a ossada para casa, acreditando tratar-se dos restos mortais de sua mãe.

O erro na identificação da sepultura

Após a chegada dos agentes, a investigação revelou que o homem se enganou completamente durante a invasão ao cemitério. A sepultura violada não pertencia à sua mãe, mas sim a outra pessoa que estava sepultada no local.

O caso foi registrado oficialmente pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) como violação de sepultura e subtração de cadáver ou parte dele, crimes previstos na legislação brasileira.

Exames e avaliação de saúde mental

Após a prisão, os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML). O objetivo é realizar exames periciais para confirmar a identidade da pessoa que estava no túmulo violado.

Além disso, a autoridade Polícia solicitou a realização de um incidente de insanidade mental. Esse exame médico-legal visa avaliar as condições psíquicas do homem no momento em que ele cometeu o ato.

Perícia no local do crime

A polícia também determinou que fossem feitas perícias técnicas tanto no cemitério, onde o túmulo foi aberto, quanto no endereço onde a ossada foi encontrada pelos vizinhos e pelo colega de quarto.

O homem permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação das autoridades paulistas para determinar todos os detalhes da ação cometida pelo suspeito.

Perguntas frequentes sobre o caso

Por que o homem invadiu o cemitério? O suspeito alegou que sonhava recorrentemente com a mãe em sofrimento e decidiu retirar os restos mortais dela para levar para casa.

A ossada era realmente da mãe dele? Não. A investigação Polícia confirmou que o homem violou o túmulo de outra pessoa por engano.

Como a polícia descobriu o crime? O colega de quarto do suspeito encontrou o saco com a ossada na calçada da casa e chamou a Polícia Militar.

O que acontecerá com os restos mortais? Eles foram levados ao IML para passar por exames de identificação e perícia técnica.

O homem passará por avaliação psicológica? Sim, a autoridade Polícia solicitou um incidente de insanidade mental para avaliar o estado psíquico do suspeito.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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