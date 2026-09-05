Homem invade cemitério em SP para resgatar ossada da mãe após sonhos recorrentes, mas acaba preso por violar túmulo errado

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante na cidade de Poá, na região metropolitana de São Paulo, após invadir um cemitério local e retirar uma ossada de uma sepultura.

O caso, que chamou a atenção das autoridades, ocorreu nesta sexta-feira (4). O suspeito decidiu retirar o que acreditava ser o corpo da mãe após ter sonhos recorrentes com ela em situações de sofrimento.

A situação foi descoberta quando o colega de quarto do homem encontrou os restos mortais dentro de um saco plástico na calçada da residência onde ambos moram e acionou a Polícia Militar.

Conforme informação divulgada pela Banda B, o homem afirmou aos policiais que pretendia levar a ossada para casa, acreditando tratar-se dos restos mortais de sua mãe.

O erro na identificação da sepultura

Após a chegada dos agentes, a investigação revelou que o homem se enganou completamente durante a invasão ao cemitério. A sepultura violada não pertencia à sua mãe, mas sim a outra pessoa que estava sepultada no local.

O caso foi registrado oficialmente pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) como violação de sepultura e subtração de cadáver ou parte dele, crimes previstos na legislação brasileira.

Exames e avaliação de saúde mental

Após a prisão, os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML). O objetivo é realizar exames periciais para confirmar a identidade da pessoa que estava no túmulo violado.

Além disso, a autoridade Polícia solicitou a realização de um incidente de insanidade mental. Esse exame médico-legal visa avaliar as condições psíquicas do homem no momento em que ele cometeu o ato.

Perícia no local do crime

A polícia também determinou que fossem feitas perícias técnicas tanto no cemitério, onde o túmulo foi aberto, quanto no endereço onde a ossada foi encontrada pelos vizinhos e pelo colega de quarto.

O homem permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação das autoridades paulistas para determinar todos os detalhes da ação cometida pelo suspeito.

Perguntas frequentes sobre o caso

Por que o homem invadiu o cemitério? O suspeito alegou que sonhava recorrentemente com a mãe em sofrimento e decidiu retirar os restos mortais dela para levar para casa.

A ossada era realmente da mãe dele? Não. A investigação Polícia confirmou que o homem violou o túmulo de outra pessoa por engano.

Como a polícia descobriu o crime? O colega de quarto do suspeito encontrou o saco com a ossada na calçada da casa e chamou a Polícia Militar.

O que acontecerá com os restos mortais? Eles foram levados ao IML para passar por exames de identificação e perícia técnica.

O homem passará por avaliação psicológica? Sim, a autoridade Polícia solicitou um incidente de insanidade mental para avaliar o estado psíquico do suspeito.