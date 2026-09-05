Fabinho lamenta derrota do Bragantino para o Bahia e projeta reabilitação no Brasileirão após sequência negativa

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O Red Bull Bragantino enfrentou um cenário difícil neste sábado, ao ser superado pelo Bahia por 3 a 2. O confronto, realizado no estádio Cícero de Souza Marques, foi válido pela 26ª rodada da competição nacional e marcou a segunda derrota consecutiva da equipe no Brasileirão.
Em entrevista concedida ao canal Premiere após o apito final, o volante Fabinho não escondeu o desapontamento com o resultado negativo diante da torcida. O atleta lamentou o desempenho e o revés, conforme informação divulgada pelo ge.
Apesar do momento de instabilidade, o jogador pregou resiliência e foco nos próximos compromissos. O elenco agora volta suas atenções para o trabalho semanal, visando corrigir as falhas apresentadas contra o Bahia e retomar o caminho das vitórias.
Durante a análise da partida, Fabinho apontou um momento específico que teria influenciado o desenrolar do placar. O volante questionou o lance que resultou em penalidade a favor do adversário, argumentando sobre o contato da bola com o corpo de Juninho antes de atingir sua mão.
O jogador destacou que a equipe criou oportunidades reais de gol, mesmo enfrentando um adversário qualificado como o Bahia. Para ele, o sentimento predominante no grupo é de frustração, dado o esforço coletivo demonstrado durante os 90 minutos de jogo.
O próximo compromisso do Massa Bruta promete ser um teste de fogo. A equipe viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo no próximo sábado, dia 12, às 20h30, em uma partida decisiva no estádio do Engenhão.
Qual foi o placar da partida entre Bragantino e Bahia?
O Bahia venceu o Bragantino por 3 a 2, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão.
O que o volante Fabinho disse sobre o pênalti marcado?
Fabinho questionou a marcação, afirmando que a bola teria batido primeiro na coxa de Juninho antes de tocar em sua mão.
Qual é a atual situação do Bragantino na tabela?O time ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileirão, totalizando 35 pontos conquistados até o momento.
Quando será o próximo jogo do Bragantino?
A equipe enfrenta o Botafogo no próximo sábado, dia 12, às 20h30, no Engenhão.
Qual é o sentimento do elenco após a segunda derrota seguida?
Segundo Fabinho, há um sentimento de frustração, mas o grupo está focado em não se abater e trabalhar para melhorar o desempenho na próxima rodada.