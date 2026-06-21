Homem leva 1,6 tonelada de drogas em caminhão-tanque e é preso pela PF e BPFron

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Por Luiz Haab
Atualizado em
Uma operação conjunta entre policiais militares do BPFron e a Polícia Federal resultou em uma grande apreensão de drogas, na manhã deste domingo (21), envolvendo um caminhão-tanque que transportava vários fardos de entorpecentes.
Um homem de 42 anos foi preso em flagrante. Ele informou às autoridades que teria carregado a carga de maconha e haxixe marroquino em Foz do Iguaçu e que o destino final seria Curitiba. Pelo transporte, ele afirmou que receberia cerca de R$ 20 mil.
A abordagem ocorreu em Santa Tereza do Oeste. O suspeito, natural do Rio Grande do Sul, foi detido junto com o caminhão e a droga.
Todo o material apreendido e o preso foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, onde o caso segue sob investigação.
Após pesagem, foram contabilizados 1.632 kg de maconha e 2 kg de haxixe.
Fonte do Artigo
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