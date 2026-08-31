Homem se corta com disco Makita e recebe socorro em posto do Corpo de Bombeiros em Cascavel

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Na manhã desta segunda-feira (31), um homem procurou atendimento no posto do Corpo de Bombeiros localizado na Rua Jorge Lacerda, em Cascavel, após sofrer um acidente de trabalho. Conforme as informações, o disco da Makita atingiu a mão do trabalhador enquanto ele realizava suas atividades.
Diante do ferimento, de gravidade moderada, a vítima buscou ajuda imediatamente no posto dos Bombeiros, onde os primeiros socorros foram rapidamente prestados. Em seguida, ele foi levado para uma unidade hospitalar para receber atendimento médico especializado.
O incidente ocorreu enquanto o homem estava utilizando a ferramenta, quando o disco da Makita cortou sua mão. A ação rápida de procurar socorro no posto dos Bombeiros contribuiu para o controle inicial do ferimento.
Os Bombeiros agiram prontamente ao prestarem os primeiros socorros no local, estabilizando o trabalhador antes do encaminhamento hospitalar. A unidade está situada na Rua Jorge Lacerda, local onde o atendimento ocorreu nesta manhã.