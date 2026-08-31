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Homem se corta com disco Makita e recebe socorro em posto do Corpo de Bombeiros em Cascavel

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Na manhã desta segunda-feira (31), um homem procurou atendimento no posto do Corpo de Bombeiros localizado na Rua Jorge Lacerda, em Cascavel, após sofrer um acidente de trabalho. Conforme as informações, o disco da Makita atingiu a mão do trabalhador enquanto ele realizava suas atividades.

Diante do ferimento, de gravidade moderada, a vítima buscou ajuda imediatamente no posto dos Bombeiros, onde os primeiros socorros foram rapidamente prestados. Em seguida, ele foi levado para uma unidade hospitalar para receber atendimento médico especializado.

Acidente durante o trabalho

O incidente ocorreu enquanto o homem estava utilizando a ferramenta, quando o disco da Makita cortou sua mão. A ação rápida de procurar socorro no posto dos Bombeiros contribuiu para o controle inicial do ferimento.

Atendimento dos Bombeiros

Os Bombeiros agiram prontamente ao prestarem os primeiros socorros no local, estabilizando o trabalhador antes do encaminhamento hospitalar. A unidade está situada na Rua Jorge Lacerda, local onde o atendimento ocorreu nesta manhã.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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