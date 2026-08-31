Via Campo é recomendada para certificação ISO 37001 após quatro meses de operação no Paraná

A Via Campo, responsável pela administração do Lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná, recebeu recomendação para a certificação na norma ABNT NBR ISO 37001:2025, que estabelece requisitos para sistemas de gestão antissuborno. O reconhecimento internacional reflete os processos implementados pela empresa em apenas quatro meses de atuação, voltados à ética, integridade e transparência.

Voltada à prevenção e combate ao suborno, a ISO 37001 é um importante padrão para promover práticas éticas em organizações públicas e privadas. A Via Campo, que assumiu um contrato de concessão de 30 anos para operar e modernizar 433 quilômetros da malha rodoviária, estruturou um programa abrangente de Compliance durante o processo, consolidando sua governança.

Programa de Compliance e iniciativas adotadas

Para atender aos requisitos da norma, a Via Campo implementou diversas ações, como contratação de especialistas, mapeamento de riscos, elaboração de políticas e procedimentos de governança, implantação de canal de denúncias e realização de treinamentos internos. A concessionária também promove campanhas de comunicação, realiza auditoria externa e mantém reuniões periódicas para avaliar e aprimorar continuamente o sistema antissuborno.

Compromisso da Via Campo com a ética e a integridade

De acordo com o diretor-presidente Sergio Santillán, a recomendação para a certificação reforça o compromisso da concessionária com princípios éticos e de integridade que guiam suas operações. Ele destacou que a adoção da ISO 37001 representa um passo fundamental para fortalecer a estrutura de governança da empresa e que a busca por outras certificações está prevista para garantir o aprimoramento contínuo dos processos.

Importância estratégica do lote e regiões atendidas

O Lote 5 da Via Campo compreende trechos das rodovias federais BR-163, BR-369, BR-467, além das estaduais PR-158, PR-317, PR-467, PR-977 e PR-978. Essa malha conecta importantes corredores logísticos das regiões Oeste, Centro-Oeste e Norte do Paraná, sendo fundamental para o escoamento da produção agrícola e a integração entre polos produtivos e centros urbanos do estado.

Perguntas frequentes

O que é a certificação ISO 37001?

A ISO 37001 é uma norma internacional que estabelece requisitos para sistemas de gestão antissuborno, com o objetivo de prevenir, detectar e combater práticas de suborno nas organizações.

Quanto tempo a Via Campo está em operação no Paraná?

A concessionária está em operação há quatro meses, desde o início do contrato de concessão válido por 30 anos.

Quais rodovias fazem parte do Lote 5 administrado pela Via Campo?

O Lote 5 inclui os trechos das BR-163, BR-369, BR-467 e das rodovias estaduais PR-158, PR-317, PR-467, PR-977 e PR-978.